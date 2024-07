Mai più fake: nuovo corso dedicato all’IA in Kaspersky Automated Security Awareness Platform

(Adnkronos) – Milano, 26 luglio 2024 – Kaspersky annuncia un nuovo modulo dedicato all’IA all’interno di Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) per fornire ai professionisti le competenze necessarie per combattere le minacce in continua evoluzione derivanti dai cyberattacchi basati sull’intelligenza artificiale.

L’esigenza di comprendere le minacce legate all’IA è evidenziata dal crescente numero di incidenti causati da essa. A febbraio 2024, un dipendente di una multinazionale è stato ingannato e indotto a pagare 25 milioni di dollari a dei truffatori che hanno utilizzato la tecnologia deepfake per fingersi il direttore finanziario dell’azienda durante una videoconferenza. L’elaborata truffa ha ingannato il dipendente invitandolo a partecipare a una videochiamata con quelli che pensava fossero diversi altri colleghi, ma che in realtà erano tutti dei deepfake. Per rispondere alla crescente domanda di programmi di potenziamento delle competenze informatiche legate ai temi dell’intelligenza artificiale, Kaspersky ha lanciato il nuovo modulo, strutturato in due livelli, ciascuno composto da sette lezioni, all’interno di Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP): •Il livello 1 spiega come i truffatori utilizzano l’IA per scopi malevoli e come contrastare queste tecniche. Gli argomenti includono la creazione di video falsi (come il furto di identità nelle conferenze online), fotografie contraffatte, impersonificazione della voce e servizi fraudolenti basati sull’IA. •Il livello 2 approfondisce i rischi intrinseci associati all’IA in ambito professionale. Tra questi, i pericoli legati all’inserimento di dati riservati, le trappole nel processo decisionale, le violazioni del copyright, i jailbreak dell’IA, i pregiudizi ideologici delle reti neurali, la manipolazione dei parametri e l’hacking dei sistemi IA. Ideato per utenti che non hanno conoscenze pregresse in materia di IA, il corso garantisce l’accessibilità e allo stesso tempo fornisce una formazione completa sulle pratiche di cybersecurity. “Con la continua evoluzione delle minacce informatiche basate sull’intelligenza artificiale, è fondamentale che i professionisti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per mitigare efficacemente questi rischi. Il nostro nuovo modulo dedicato all’AI in Kaspersky ASAP rappresenta un passo importante per offrire ai nostri utenti una visione completa dell’attuale panorama delle minacce informatiche e dei modi per contrastarle. Promuovendo la vigilanza e la cautela, possono combattere anche le nuove minacce emergenti nell’ambiente digitale, rafforzando al contempo il perimetro difensivo della loro organizzazione”, ha commentato Tatyana Shumaylova, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky Security Awareness. Per ulteriori informazioni sul nuovo modulo AI di Kaspersky Automated Security Awareness Platform, visitare il link. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

