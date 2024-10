Mammarancia, l’e-commerce di agrumi di Sicilia e prodotti tipici festeggia il suo decimo anniversario

(Adnkronos) – Milano, 31 ottobre 2024.Mammarancia, celebre realtà italiana a conduzione familiare con sede a Francofonte, che si distingue per la produzione e la vendita di agrumi biologici e prodotti tipici siciliani, si prepara a celebrare il suo decimo anniversario, che cadrà il prossimo febbraio. Nata con la mission di portare sulle tavole arance fresche e di qualità, producendo e coltivando direttamente sul territorio siciliano, l’azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione, affermandosi come un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca autenticità e sostenibilità. La storia di Mammarancia affonda le sue radici nelle fertili terre di Francofonte, alle pendici dell’Etna, dove la famiglia ha coltivato agrumi sin dalla seconda metà del XX secolo. Nonno Carlo, figura centrale della tradizione agricola, ha dedicato la sua vita a curare con passione gli agrumeti, trasmettendo interesse e dedizione alle generazioni successive.

Grazie alle solide radici familiari e ad un profondo amore per la coltivazione delle arance, l'azienda ha saputo innovarsi senza perdere il legame con la tradizione. Oggi, infatti, dispone di una proposta completa, di cui fanno parte prodotti naturali, freschi e caratterizzati da una qualità ineguagliabile, risultato di una produzione sostenibile, che non prevede l'impiego di sostanze potenzialmente dannose. Fra le opzioni più apprezzate dal pubblico spiccano le arance, bionde e rosse, rigorosamente biologiche. Le arance Tarocco, in particolare, sono la vera e propria punta di diamante dell'offerta. Caratterizzate da un sapore autentico, intenso ed equilibrato, sono espressione di un perfetto equilibrio tra zuccheri e acidità. Il vero Tarocco di Francofonte, del resto, si distingue per le proprietà organolettiche e per l'aroma unici al mondo, conferiti dalle particolarità del terreno e dall'escursione termica provocata dalla presenza dell'Etna. La tipica pigmentazione rossa della polpa, apprezzata per la sua ricchezza visiva e nutrizionale, inizia ad apparire nel mese di gennaio grazie alle accentuate escursioni termiche. Durante altri periodi, invece, tende a rimanere più chiara, con sfumature bionde, a testimonianza del legame indissolubile tra questo agrume e il territorio che lo nutre e lo valorizza. La certificazione biologica, inoltre, assicura prodotti di qualità, freschi e privi di sostanze chimiche nocive. Mammarancia, infatti, s'impegna quotidianamente per seguire pratiche agricole sostenibili che proteggono la terra, così da offrire al pubblico un futuro più sano. Alle arance si affiancano prodotti come marmellate artigianali, olio extravergine d'oliva, dolci gustosi e liquori, tutti realizzati seguendo metodi tradizionali e rispettosi dell'ambiente, così da garantire massima qualità e autenticità. L'esperienza d'acquisto sul sito ufficiale, facilmente raggiungibile all'indirizzo https://www.mammarancia.com/it/, è progettata per essere semplice e intuitiva. Gli utenti, infatti, possono navigare tra le varie categorie, scegliere i prodotti desiderati e riceverli comodamente a casa, pronti per essere gustati in tutto il loro sapore autentico e genuino. Senza scordare, poi, che il portale digitale offre informazioni precise e dettagliate su ogni articolo, inclusa la provenienza e le caratteristiche specifiche, permettendo un acquisto consapevole e trasparente. Con il decimo anniversario alle porte, Mammarancia celebra non solo una storia di successo, ma anche un futuro di continua innovazione e rispetto per la tradizione. Il marchio è sinonimo di qualità e sostenibilità, valori che continueranno a guidare la sua crescita nei prossimi anni. Con un impegno costante verso l'eccellenza, infine, l'azienda mira a consolidare la sua posizione come punto di riferimento per chi cerca prodotti autentici, coltivati con cura nel rispetto della tradizione e del territorio siciliano.