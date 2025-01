Manifattura data-driven e sostenibile per le Pmi: Maxfone lancia il progetto di ricerca MRS

(Adnkronos) – Verona, 10 gennaio 2025 – Promuovere l’innovazione e la digitalizzazione per le imprese, rendendo le tecnologie di AI e IoT facilmente accessibili. Questo l’obiettivo di Maxfone, il Digital Enabler specializzato nella transizione digitale delle pmi, che ha sviluppato il progetto di ricerca sperimentale MRS, promosso da SMACT Competence Center grazie a un contributo di oltre 150.000 euro nell’ambito del bando IRISS. Il progetto MRS, acronimo di Manufacturing Recommendation System, mira a creare un ecosistema tecnologico scalabile e sostenibile per ottimizzare i processi produttivi e promuovere la transizione digitale del tessuto industriale. La soluzione è in collaborazione con i partner dell’ecosistema SMACT, quali, l’Università degli Studi di Padova, che ha fornito la sua eccellenza accademica nel campo dell’automazione industriale e della sostenibilità, e Spinlife, spin-off dello stesso Ateneo, che utilizza strumenti di analisi del ciclo di vita e decisionale multicriterio per valutare e ottimizzare l’impatto ambientale dei processi produttivi.

Paolo Errico, Ceo di Maxfone, ha sottolineato come questo progetto sia in linea con la visione dell’azienda di rendere l’innovazione tecnologica accessibile e utile: «Vogliamo creare applicazioni di AI in grado di sostenere le PMI nella transizione digitale, aziende con nuovi modelli di impresa, più efficienti e più sostenibili». Nel 2022 Maxfone ha lanciato sul mercato IDA, acronimo di IoT Data Analytics, un applicativo di Machine Learning progettato per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi produttivi industriali, che accompagna le pmi verso modelli d’impresa più efficienti e sostenibili. Questa applicazione utilizza l’AI per analizzare e gestire i dati aziendali ed estrae informazioni utili per ridurre tempi ed errori nell’elaborazione manuale. Nello specifico, attraverso una dashboard intuitiva, il sistema consente di monitorare in tempo reale parametri critici come consumi energetici, emissioni di CO2 e stato dei macchinari, permettendo di ottimizzare e pianificare interventi con maggiore precisione. IDA nel corso degli anni ha trovato applicazione in diversi settori industriali, anche grazie alla sua metodologia standardizzata che ne garantisce una versatilità applicativa unica. Questo approccio data-driven, quindi esclusivamente basato sui dati, trasforma le informazioni raccolte in un patrimonio indispensabile per i processi aziendali presenti e futuri. Uno degli obiettivi principali del progetto MRS è creare una versione avanzata dell’applicazione IDA, pensata per migliorare i processi produttivi e aumentare l’efficienza degli stabilimenti industriali e rendere accessibili tecnologie avanzate, come la manutenzione predittiva e prescrittiva, anche alle pmi, storicamente escluse a causa dei costi elevati. La sfida è quindi democratizzare l’Intelligenza Artificiale proponendo un modello sostenibile a basso costo, capace di ridurre barriere economiche e tecnologiche favorendo, al contempo, l’adozione di strumenti digitali. Un approccio che punta a generare un impatto sistemico, accelerando la transizione digitale del tessuto produttivo italiano.

Maxfone è un’azienda fondata a Verona nel 2010, oggi punto di riferimento per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico dei business italiani. La società è un Digital Enabler che opera nei settori dell’Internet of Things (IoT) e dell’Internet of Behaviors (IoB) attraverso due competence center: IoTSolutions e SocialMeter. Le competenze in Data Science e nell’utilizzo di sistemi avanzati di apprendimento automatico (Machine Learning e Intelligenza Artificiale) rendono le tecnologie sviluppate da Maxfone molto agevoli e di facile integrazione per le PMI. L’azienda ad oggi conta 10 persone e oltre 92 collaborazioni universitarie. Nel 2023 ha generato ricavi per circa 1,3 milioni di euro. https://maxfone.it/

