Marchio De.Co. per il Gran Cacio di Morolo

(Adnkronos) – Il Comune ciociaro annuncerà ufficialmente il 30 novembre questo importante riconoscimento per il più noto dei suoi prodotti tipici agroalimentari Frosinone, 29 novembre 2024. Il celebre formaggio Gran Cacio di

Morolo, prodotto di punta dell’Azienda casearia Scarchilli e best seller del portale di e-commerce

CiociaroStore.it, ha ottenuto il marchio di qualità DE.CO. (Denominazioni Comunali), la certificazione che lega i migliori prodotti agroalimentari italiani al proprio territorio comunale di origine. I marchi De.Co., introdotti dalla Legge n. 142 del 1990, puntano a preservare e promuovere la tipicità e l’autenticità di alimenti, ricette o processi produttivi tradizionali, rafforzandone il legame con la comunità locale.Ma riuscire ad essere inseriti nel Registro dei prodotti De.Co. non è affatto agevole. L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) analizza con grande rigore il disciplinare di produzione, verificandone la conformità ai restrittivi requisiti richiesti. Una prova che il Gran Cacio ha superato, ottenendo dal Comune di Morolo (in provincia di Frosinone) questa ambìta certificazione che è una garanzia per tutti i consumatori. La cerimonia del 30 novembre Sarà il Sindaco di Morolo (FR) Gino Molinari, assieme al Presidente ANCI Lazio Daniele Sinibaldi e al responsabile del progetto “Origine Comune” Luca Masi a consegnare a Massimiliano Scarchilli, titolare del Caseificio Scarchilli, il marchio DE.CO. che si concluderà (e non poteva essere altrimenti) con una degustazione del pregiato Gran Cacio di Morolo. L’appuntamento è presso Auditorium di Morolo il 30 novembre 2024 alle ore 17:30.

L’azienda Scarchilli e il suo Gran Cacio Con soli tre ingredienti (latte crudo proveniente da allevamenti laziali, caglio naturale e sale marino integrale) e una produzione volutamente limitata a sole quattro tipologie di formaggi, il caseificio Scarchilli è rimasto fedele ai suoi metodi di lavorazione tradizionali pur avendo operato recentemente un profondo riammodernato delle sue strutture. Grazie all’approccio artigianale il Gran Cacio, con il suo sapore unico e il forte legame con il territorio, è una delle massime eccellenze gastronomiche della Ciociaria. Si tratta di un formaggio stagionato a pasta filata, realizzato interamente a mano, affumicato delicatamente con trucioli di faggio e rifinito con una copertura di olio extravergine d’oliva su ogni singolo pezzo che può oscillare da uno a tre chili. La soddisfazione di Massimiliano Scarchilli “Anche se la nostra azienda casearia ha già ricevuto altri premi e riconoscimenti – ha dichiarato l’amministratore dell’Azienda Scarchilli – questo Marchio di Denominazione Comunale mi inorgoglisce in modo particolare. Quando nel 2001 ho assunto la guida dell’azienda fondata nel 1933 da nonno Pietro, ho sentito la forte responsabilità di preservare la nostra tradizione artigianale. Ma per affrontare le sfide di un mercato sempre più globale – ha proseguito Scarchilli – occorreva conciliare passato e futuro. Le metodiche di lavorazione sono le stesse di sempre: l’affumicatura avviene ancora nel forno realizzato da mio nonno, alimentato con trucioli di legno di faggio l’albero principe dei Monti Lepini che circondano Morolo e la stagionatura avviene negli antichi locali in tufo della masseria di famiglia. “Non ho però rinunciato alla tecnologia. Un esempio è il portale di commercio elettronico CIOCIAROSTORE.IT che ho lanciato assieme ad altri produttori ciociari come la l’Azienda Agricola Il Picchio Verde del Prof. Paolo Tranquilli Leali, con la sua pasta e legumi, il Salumificio Salerman, Il Forno Marini, L’olio Quattrociocchi, AV Miele, Azienda Vinicola Schiavella, Società Agricola Selva di Paliano, Albetum Vini e diversi altri produttori vitivinicoli. Il nostro orizzonte – conclude Massimiliano Scarchilli – sono le eccellenze Ciociare. L’idea è quella di selezionare prodotti e aggregare i produttori per un nuovo modello di economia, sostenibile, circolare e basata sulla condivisione di valori, per raggiungere consumatori, che scelgono consapevolmente i cibi da portare in tavola.

Contatti:

https://ciociarostore.it/categoria-prodotto/la-cacioteca/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)