Marco Montagnani e Il Taoismo, la filosofia orientale che insegna come vivere meglio

(Adnkronos) – Arezzo, 12 settembre 2024. Il Taoismo è una tradizione di origine cinese che enfatizza il vivere in armonia con il Dao. un principio misterioso e profondo che è la fonte, il modello e la sostanza dell’intero universo. Marco Montagnani esperto di filosofia orientale e medicina cinese, è entrato in contatto con questa filosofia tradizionale sin da bambino: “Avevo nove anni -spiega- quando mio padre, che era lì per motivi di lavoro, mi ha portato in Cina dove sono stato ripetutamente e dove ho avuto modo di conoscere un metodo di vita completamente diverso da quello occidentale. Ne sono rimasto affascinato ho deciso di farla mia, sono un semplice viandante in perenne cammino sul sentiero della vita”. Ogni situazione che si presenta sul suo cammino diventa così fonte di ispirazione e riflessione e ogni ostacolo un’occasione per conoscersi meglio: “Lascio che gli eventi della vita -sottolinea Montagnani- fluiscano naturalmente come nubi nel cielo e, in questo modo, ogni cambiamento si trasforma in una nuova primavera. Un modo di vivere che si basa sulla fisica quantistica e che si pone l’obiettivo di indicare quale sia la strada giusta per rinvenire la verità della vita, una strada che si basa su tre principi fondamentali: la semplicità con cui si spiegano i grandi misteri, come la morte, le risposte a ogni situazione della vita, determinate dai movimenti energetici, e la capacità di riappropriarsi del proprio modo di essere”. Una filosofia antica che, da qualche anno, Montagnani vuole far conoscere in Italia: “Con corsi online -spiega- ma anche con un progetto legato a Nuova Era Life, un vasto agriturismo che si trova ai confini del Parco delle Foreste Casentinesi. Qui è possibile frequentare lezioni di filosofia orientale, meditazione,qigong,taiji e migliorare le energie femminili per rigenerare corpo e mente e per visitare il Tempio taoista delle sei armonie. Si tratta di un luogo di studio e spiritualità dove ritrovare se stessi. L’obiettivo non è quello della cura, ma bensì quello della prevenzione. Il tutto partendo dalla convinzione, propria delle filosofie orientali, che iil futuro lo si plasma secondo il nostro modo di vivere”. Per informazioni: NUOVA ERA LIFE -LOC. RONCO 6 – 52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR)

info@nuovaeralife.com

+393349821901 www.nuovaeralife.com —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)