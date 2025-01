Medical Center e Centro tutela disabili uniti a tutela dei minori : effettuate segnalazioni in Calabria

(Adnkronos) – Roma, 20/01/2025.Centro ascolto , disagio e tutela minori da anni supporta le fasce deboli in collaborazione con Medical center di Roma attraverso l’ ausilio di professionisti quali psicologi, assistenti sociali ed un team di avvocati attraverso servizio di tutela minori , tutela disabili , servizio di supporto alla genitorialità , educativa domiciliare , supporto psicologico anche in collaborazione con enti ed istituzioni. Recentemente è stato presentato dalla nostra associazione alle Autorità Competenti un caso gravissimo di presunta manipolazione e violenza psicologica su minore . Tale segnalazione si è resa necessaria dopo aver ricevuto segnalazioni e prove evidenti che qualcosa sicuramente non va. Pertanto si è reso necessario un esposto presso la Procura della Repubblica e segnalazione al garante nazionale dell’ infanzia nonché sono state attenzionate Istituzioni Governative affinché prendano dei provvedimenti a tutela del minore . I soggetti attualmente coinvolti , un giovane avvocato di Reggio Calabria Lucio Dattola noto per essere il presidente onorario dell’ Arcigay reggino ed un assistente sociale operante presso l’ Asp Reggina , Caterina Meliadò. Ma il cerchio potrebbe allargarsi . Si confida in una presa di posizione urgente da parte delle istituzioni nei confronti dei presunti responsabili di questi gesti che ledono quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia. > , conclude in una nota il team psico sociale direzionale dell’ associazione .

