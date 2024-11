Medical Service apre in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. La CEO Modaffari:<>

(Adnkronos) – Roma , 28/11/2024 . Medical Service Consulting , marchio europeo di assistenza sanitaria domiciliare integrata apre nuove sedi in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Forte del successo ottenuto in numerose regioni italiane, > afferma la Responsabile Nazionale Maria Modaffari.Ma la Medical non offre solo questo , dà la possibilità di poter usufruire di un servizio di assistenza infermieristica specializzata ,OSS H24 , visite specialistiche a domicilio , servizio badante , ECG portatile, Esami diagnostici domiciliari, analisi cliniche a domicilio, telesoccorso, telecardiologia, vendita e/o noleggio ausili per disabili , prevenzione e screening, servizio di trasporto in ambulanza ed elisoccorso, consegna farmaci a domicilio . I servizi sono a pagamento ma possono essere offerti anche in convenzione con enti in modalità gratuita . Per info e date apertura nuoveaperture@assistenzasanitariadomiciliare.it

Ufficio stampa Medical Service

ufficiostampa@assistenzasanitariadomiciliare.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)