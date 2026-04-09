METLEN Energy & Metals: Risultati Finanziari 2025

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ATENE, Grecia e LONDRA, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN |Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) annuncia oggi i risultati del 2025.

Commentando i risultati finanziari, Evangelos Mytilineos, Presidente esecutivo, ha dichiarato:

“Il 2025 è stato caratterizzato da incertezza geopolitica, tensioni commerciali e volatilità nei mercati globali dell’energia e dei metalli.

Per METLEN, il 2025 è stato un anno storico, in cui la Società è stata quotata alla Borsa di Londra e successivamente inclusa negli indici FTSE 100 e MSCI UK, segnando l’inizio di un nuovo capitolo incentrato sulla crescita, sull’espansione internazionale e su un maggiore accesso ai mercati dei capitali globali. A ciò ha fatto seguito una nuova trasformazione aziendale – la terza in meno di un decennio – che riflette la continua evoluzione della nostra attività.

Nonostante questo contesto operativo fluido e sfidante, oltre alle pressioni affrontate nel sottosettore MPP, METLEN ha registrato una performance solida nei i suoi settori chiave.

Gli investimenti strategici presentati in occasione del nostro Capital Markets Day (CMD) ad aprile 2025 stanno procedendo come da programma. Accanto alle nostre attività consolidate, stiamo rafforzando ulteriormente il nostro profilo di crescita con nuovi pilastri strategici, tra cui i metalli critici – come il gallio –, la metallurgia circolare e il potenziamento del nostro business nel settore della difesa, tutti elementi che dovrebbero aumentare le sinergie tra le nostre attività e sostenere il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici e finanziari di medio periodo.

METLEN opera in un contesto globale dinamico in cui gli sviluppi geopolitici e la volatilità dei mercati potrebbero influenzare la performance dell’azienda. I periodi di maggiore incertezza, inclusi potenziali conflitti in regioni chiave per la produzione energetica come il Golfo Persico, tendono ad aumentare la volatilità nei mercati dell’energia e delle materie prime, creando sia rischi che potenziale di rialzo per le aziende ben gestite. Il portafoglio diversificato di METLEN, il suo quadro disciplinato di gestione del rischio e le strategie di copertura attive sono progettati per mitigare i rischi di ribasso, consentendo al contempo a METLEN di trarre vantaggio dalle condizioni di mercato favorevoli. Durante tali periodi, i prezzi più elevati delle materie prime e le migliori condizioni di negoziazione possono sostenere la crescita dei ricavi sia nel settore energetico che in quello dei metalli.”

Per leggere ulteriormente, clicca qui.

Prospettive

Si prevede che METLEN raggiungerà i propri obiettivi di medio termine, delineati nel CMD di aprile 2025. Ulteriori analisi relative ai risultati finanziari di METLEN, alle prospettive, agli sviluppi del business e alla strategia saranno fornite dal Management di METLEN nella conference call programmata per giovedì 9/4/2026, alle 9:00 BST.

Per la “Presentazione dei Risultati Finanziari 2025” clicca qui.

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale, con una posizione di leadership nei settori dei metalli e dell’energia, focalizzata sulla crescita sostenibile e sull’economia circolare. METLEN si è affermata come punto di riferimento nella metallurgia “green” competitiva a livello europeo e globale, operando l’unica unità completamente integrata nell’Unione Europea per la produzione di bauxite, allumina e alluminio primario, con infrastrutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN fornisce soluzioni energetiche integrate attraverso la realizzazione di progetti di generazione termica e rinnovabile, distribuzione e trading di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie green. METLEN opera in cinque continenti e in oltre 40 paesi, impiegando più di 8.500 persone in tutto il mondo e implementando un modello pienamente sinergico tra i propri settori.

METLEN Financial Highlights

METLEN è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene ed è inclusa nell’indice FTSE 100. Nel 2025, METLEN ha registrato ricavi consolidati pari a €7,11 miliardi ed EBITDA pari a €753 milioni, con un utile netto di €314 milioni. L’indebitamento netto rettificato si è attestato a €2,10 miliardi, con un rapporto Net Debt/EBITDA di 3,1x, riflettendo una solida resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, detenendo una posizione unica tra le società greche nel Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index, ed è riconosciuta anche da MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5908106/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/metlen-energy–metals-risultati-finanziari-2025-302738135.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress