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METZ lancia in Italia il nuovo TV QD-MiniLED MNH7000Z con Google TV

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MILANO, 1 giugno 2026 /PRNewswire/ — METZ amplia la propria presenza in Europa con il lancio del nuovo MNH7000Z QD-MiniLED TV, una smart TV pensata per chi cerca un’esperienza home cinema più immersiva, soprattutto per sport, film e streaming quotidiano. 

Disponibile con una nuova versione da 60 pollici e altri formati aggiuntivi, il modello MNH7000Z integra tecnologia Mini LED, Quantum Dot e Google TV, offrendo immagini più luminose, neri più profondi e una gestione intelligente dei contenuti. Per gli utenti che cercano online “TV QD-MiniLED Italia”, “smart TV 60 pollici Google TV” oppure “TV premium per calcio e streaming”, il nuovo modello METZ rappresenta una soluzione adatta sia al salotto moderno sia all’intrattenimento familiare. 

Tecnologia QD-MiniLED per immagini più realistiche Il sistema QD-MiniLED combina retroilluminazione Mini LED e tecnologia Quantum Dot per migliorare contrasto, luminosità e precisione cromatica. Il local dimming consente una gestione più accurata delle zone scure e luminose, mentre il pannello Quantum Dot riproduce colori più ricchi e realistici. 

Rispetto ai TV LED tradizionali, il risultato è una maggiore profondità dell’immagine e una resa HDR più coinvolgente. Inoltre, i materiali utilizzati per il display sono progettati senza metalli pesanti, in linea con una visione più sostenibile della tecnologia consumer. 

Esperienza smart per sport, cinema e gaming Il televisore è alimentato dal processore METZ S AI Processor, capace di ottimizzare automaticamente contrasto, luminosità e nitidezza in base alla scena visualizzata. Sono supportati HDR10, HDR10+, Dolby Vision e MEMC, utile soprattutto durante partite di calcio e contenuti sportivi ad alta velocità. 

Con Google TV e Wi-Fi dual band, gli utenti possono accedere rapidamente alle principali piattaforme streaming, utilizzare il controllo vocale e gestire l’intrattenimento domestico in modo intuitivo. L’audio Dolby Atmos con tecnologia Total Sonic contribuisce a creare un effetto sonoro più immersivo per film, gaming ed eventi live. 

Disponibilità in Italia Il nuovo METZ MNH7000Z è disponibile tramite Amazon e principali rivenditori selezionati. Gli utenti interessati possono consultare la pagina prodotto Amazon per dettagli tecnici, disponibilità e prezzi aggiornati. 

FAQ Che cos’è la tecnologia QD-MiniLED? La tecnologia QD-MiniLED combina Mini LED e Quantum Dot per offrire maggiore luminosità, contrasto più preciso e colori più realistici rispetto ai TV LED tradizionali. Perché un TV da 60 pollici è ideale per vedere il calcio? Uno schermo da 60 pollici rende le partite più immersive, migliorando la visibilità delle azioni rapide e creando un’esperienza più coinvolgente durante eventi sportivi e competizioni live. 

Informazioni su METZ Fondata nel 1938 in Germania, METZ continua a sviluppare prodotti orientati alla qualità dell’immagine, al design europeo e alle esigenze dell’intrattenimento domestico moderno. 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/metz-lancia-in-italia-il-nuovo-tv-qd-miniled-mnh7000z-con-google-tv-302783139.html
 

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

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