MINT rafforza il proprio Consiglio di Amministrazione con l’ingresso di un Dirigente globale in ambito tecnologico

(Adnkronos) – George Nazi, attuale CEO della Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI) ed ex dirigente di Google e Accenture, sosterrà la crescita di MINT con la sua esperienza mondiale nel campo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Milano, 10 Settembre 2024 – MINT, SaaS company leader mondiale nell’Advertising Resource Management (ARM), ha annunciato la nomina di George Nazi a membro del proprio Consiglio di Amministrazione. George Nazi, rinomato esperto di Intelligenza Artificiale e dirigente in ambito tecnologico riconosciuto a livello mondiale, porta con sé una vasta esperienza in un ampio spettro di tecnologie: dalle reti al cloud, dall’analisi avanzata all’AI. La sua esperienza veramente globale, maturata lavorando con organizzazioni all’avanguardia della Fortune 500 e con attori tecnologici innovativi ed emergenti, sarà fondamentale nel supportare la continua traiettoria di crescita di MINT. Mentre l’IA continua ad essere al centro dell’offerta di MINT e rimane una priorità assoluta per i CMO che mirano a far evolvere il proprio business, l’esperienza di Nazi sarà determinante nell’allineare la visione strategica di MINT con il potenziale dell’IA per migliorare le organizzazioni di marketing a livello globale. Avendo guidato numerosi grandi programmi e organizzazioni globali con attività complesse, inclusi portafogli di prodotti, soluzioni e servizi che servono una base clienti diversificata e globale, il background di Nazi come leader trasformativo supporterà la rapida crescita di MINT a livello globale. Attualmente, George Nazi è Amministratore Delegato di SCAI – The Saudi Company for AI – una società interamente controllata dal Public Investment Fund (PIF) saudita, focalizzata su prodotti e soluzioni di IA di impatto in una varietà di settori, tra cui Smart Cities, Sport & Intrattenimento, TMT, Sanità e AdTech. Prima di unirsi a SCAI, George Nazi ha ricoperto le posizioni di Global Vice President, Telecom, Media & Entertainment presso Google Cloud, e di Senior Managing Director, Communication & Media presso Accenture. Ha inoltre ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Executive Vice President di Alcatel-Lucent e Presidente di Global Customer Delivery (GCD), nonché posizioni di leadership in British Telecom (BT) group e Level 3. “Sono entusiasta di unirmi al Consiglio di Amministrazione di MINT in un momento così cruciale per il panorama del marketing,” ha dichiarato Nazi. “Con l’AI che si conferma un fattore critico per l’innovazione e l’efficienza, non vedo l’ora di sfruttare la mia esperienza per aiutare MINT ad allineare la sua visione strategica con le esigenze in evoluzione delle organizzazioni globali in tutto il mondo.”

Lorenzo Larini, CEO del Gruppo MINT, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a George Nazi nel nostro Consiglio in un momento in cui sia le offerte di MINT che l’Advertising Resource Management stanno riscuotendo un forte interesse tra i leader del marketing che cercano di snellire le loro operazioni e di passare dall’attuale stato di grandi volumi e complessità a una dimensione di scala e agilità. La nomina di George arriva al momento perfetto per aiutarci a fare il prossimo passo nell’evoluzione della nostra azienda. Il suo notevole curriculum e la sua profonda esperienza in IA e Tecnologia sono altamente rispettati, e siamo fiduciosi che le sue intuizioni strategiche porteranno MINT a nuovi livelli di successo.”

About MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo. Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies. Grazie ad automazione e intelligenza artificiale predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)