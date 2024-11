Morandi Tappeti non partecipa al Black Friday: qualità e convenienza tutto l’anno

(Adnkronos) –

Piacenza, 20/11/2024 – Ogni anno, il Black Friday si trasforma in un frenetico susseguirsi di offerte e promozioni che affollano i negozi fisici e virtuali. Anche il settore dei tappeti, dai modelli con il design più moderno ai classici senza tempo, viene travolto da questa corsa al ribasso. Chi sceglie un tappeto di design cerca unicità, qualità e autenticità. Chi opta per un tappeto classico o da investimento sa che ogni nodo, trama e colore racconta una storia antica, tramandata con sapienza. Ecco perché non sempre il concetto di “sconto” si sposa con l’essenza di questi prodotti. È proprio in questo periodo che molti clienti si avvicinano curiosi e ci pongono una domanda ricorrente… Ci sembra importante spiegare le ragioni che ci hanno portato a non aderire al Black Friday.

Siamo consapevoli del valore di questa iniziativa commerciale, capace di dare un forte impulso all’economia e di risvegliare l’interesse dei consumatori in un periodo caratterizzato da una domanda più debole. È senza dubbio una proposta che offre grandi vantaggi al mercato e che molti apprezzano. Tuttavia, nel nostro caso non è possibile adottare questo approccio. Nei nostri negozi e sul sito, infatti, proponiamo già una collezione speciale composta da oltre un centinaio di tappeti, frutto di un’acquisizione unica: un importante stock che abbiamo acquisito e reso disponibile per l’acquisto. Questi tappeti, contrassegnati nel sito come “Tappeti quasi regalati”, includono pezzi persiani classici, moderni e antichi, insieme ad altri tappeti di grande interesse, offerti a prezzi estremamente vantaggiosi. La qualità e il valore di questa selezione rappresentano un’opportunità che va ben oltre il concetto di sconto legato al Black Friday. Un altro aspetto fondamentale riguarda la gestione dei nostri prezzi, che da anni rimangono invariati, nonostante l’inflazione e il fatto che molti di questi tappeti siano ormai introvabili sul mercato. Questi pezzi, spesso usciti dalla produzione tradizionale per lasciare spazio a manufatti di più semplice realizzazione, sono proposti a costi estremamente competitivi. In sintesi: offriamo già tappeti rari a prezzi accessibili, senza bisogno di ulteriori sconti stagionali.

Inoltre, il nostro impegno per garantire prezzi vantaggiosi si riflette nella sezione

Outlet, presente sia online che nei negozi fisici. Qui i tappeti selezionati sono scontati fino al 30% o addirittura al 50%, offrendo opportunità che vanno ben oltre quelle di un singolo evento promozionale come il Black Friday. I tappeti presenti in questa sezione, pur proposti a prezzi ridotti, mantengono le medesime caratteristiche e la stessa qualità degli altri articoli in catalogo. Dove non diversamente specificato, sono completamente sani, privi di difetti e accompagnati dalla nostra garanzia, per tutelare ogni acquisto e offrire la massima serenità ai clienti. Inoltre, prevediamo la possibilità di pagamento rateale, per rendere questi pezzi ancora più accessibili. I tappeti in Outlet possono essere acquistati direttamente nei negozi fisici in cui si trovano, permettendo ai clienti di visionarli di persona e apprezzarne i dettagli prima dell’acquisto. Come ulteriore servizio, offriamo la possibilità di prenderli in prova, a meno che non siano già stati prenotati da altri, in modo che ogni cliente possa valutare con calma come si integrano negli ambienti di casa. Tutto questo dimostra il nostro impegno per garantire convenienza e qualità in ogni momento, senza dover attendere iniziative promozionali come il Black Friday. Come politica aziendale, adottiamo sempre la clausola del “minor prezzo garantito”, grazie a una gestione oculata degli acquisti e a un controllo costante delle spese. Un esempio concreto? I

kilim

intrecciati a mano, tappeti di grande qualità che, grazie al nostro e-commerce, vendiamo in grandi quantità. Anche con una semplice ricerca, si può facilmente verificare che i nostri prezzi sono già inferiori rispetto a chi li propone durante il Black Friday.

