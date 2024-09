Motore Sanità presenta la 11ª Summer School: innovazione e creatività per il Servizio Sanitario Nazionale del futuro

(Adnkronos) – Dal 18 al 20 settembre, tre giorni di convegni e tavole rotonde con esperti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni Gallio, 17 settembre 2024 – Motore Sanità è lieta di annunciare l’11ª edizione della Summer School, l’evento che si terrà a Gallio, presso l’Hotel Gaarten, via Kanotole 13/15, dal 18 al 20 settembre 2024, e si propone come un momento cruciale per il settore sanitario, confermandosi come un incubatore di idee innovative e proposte concrete per la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale. L’evento è promosso in media partnership con One Health, Askanews, Mondosanità e Eurocomunicazione. I temi affrontati durante i lavori, aperti il 18 settembre alle 10 dal sindaco di Gallio, Marinella Sambugaro, con l’assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, e il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, saranno molti. Dal Piano Nazionale Oncologico al management delle malattie rare neuromuscolari alla luce dell’innovazione terapeutica, dalle epilessie rare alla lotta alle infezioni virali, con un focus sulle best practice regionali, come quella del Veneto. Trasformare idee innovative in azioni concrete Seguendo le orme del filosofo Kant e del matematico Poincaré, la Summer School di Motore Sanità si propone come un luogo dove l’immaginazione, l’intelletto e la ragione si fondono per generare nuove soluzioni nel campo della sanità. Kant, nella sua “Critica del giudizio”, sottolineava come l’esperienza dell’immaginazione, unita a quella dell’intelletto e della ragione, fosse essenziale per sublimare la costruzione del bello. Allo stesso modo, Poincaré definiva la creatività come la capacità di unire elementi esistenti in nuove connessioni utili. È proprio da questa concezione di creatività che prende forma la missione della Summer School: trasformare idee innovative in azioni concrete. L’innovazione come investimento In un contesto in cui l’innovazione sanitaria, talvolta, è ancora vista con sospetto, la Summer School si pone l’obiettivo di cambiare questa percezione, riconoscendo l’innovazione come un investimento cruciale per garantire cure migliori e rafforzare l’economia del Paese. Il mondo industriale in ambito sanitario, già protagonista di una spinta continua all’innovazione, necessita di risposte che segnino un vero cambio di passo, attraverso una nuova politica industriale che valorizzi la creatività e l’audacia. La 11ª Summer School sarà anche un’occasione per riflettere sulla necessità di riformare il nostro SSN, da sempre un modello di equità di accesso alle cure a livello mondiale. In un momento di transizione demografica complessa, diventa indispensabile ripensare gli obiettivi e i meccanismi del SSN, accogliendo l’innovazione come primo strumento per migliorare le cure delle patologie croniche, prevenire le malattie degenerative e aumentare le opportunità di guarigione. Il confronto tra i partecipanti non sarà una semplice vetrina di esperienze passate, ma un laboratorio di idee nuove, capace di integrare le buone pratiche esistenti con forme innovative, trasformando la realtà del settore sanitario. La lezione appresa dalla pandemia, che ha reso evidente il legame indissolubile tra salute ed economia, non deve essere dimenticata: senza salute, non può esserci economia. La 11ª Summer School, a cui parteciperanno tutti i principali stakeholder del sistema salute, si pone come piattaforma di dialogo e innovazione, con la certezza che le idee che emergeranno possano influenzare positivamente le politiche nazionali e regionali. Il programma dell’evento è disponibile qui



