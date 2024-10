Nations League –Spagna, caccia a un altro cleansheet con la Serbia Modrić guida la Croazia: gol o assist contro la Polonia a 3,15 su Sisal.it

(Adnkronos) – Roma, 14 ottobre 2024 –La quarta giornata di Nations League si chiude con quattro match che potrebbero indirizzare il futuro dei Gruppi 1 e 4. La Spagna, campione di tutto nel Vecchio Continente, ospita la Serbia da grandissima favorita tanto che gli esperti Sisal prevedono una vittoria a 1,30 contro il 9,00 della nazionale slava mentre si scende a 5,00 per il pareggio. Quello in programma martedì sarà il terzo incrocio tra le due nazionali con la Serbia che non è mai riuscita a segnare alla Spagna: il terzo cleansheet iberico si gioca a 1,72. L’Under è offerto a 2,00: si preannuncia quindi una partita tirata dove ogni fattore potrebbe indirizzare la gara in un senso o in un altro. Quindi occhio agli interventi troppo energici perché un’espulsione si gioca a 4,80. Álvaro Morata guida l’attacco di de la Fuente: la rete del milanista è in quota a 2,25. La Serbia, orfana di Vlahovic, si affida a un compagno di squadra del capitano spagnolo, Luka Jović, nel tabellino dei marcatori a 6,00. Sempre martedì sera la Croazia vuole mettere una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di Nations League cercando il blitz contro la Polonia. Modrić e compagni partono avanti, per gli esperti Sisal, a 2,15 con successo polacco e pareggio che si equivalgono in quota a 3,25. Al pari della sfida tra Spagna e Serbia, anche questa si preannuncia come una gara molto tirata come testimoniano i precedenti più recenti: le ultime tre sfide sono terminate tutte 1-0. Il medesimo risultato esatto, il quarto consecutivo, è offerto a 9,50 per la Polonia mentre quello in favore della Croazia è dato a 7,50. I portieri dovranno prestare molta attenzione alle deviazioni fortuite visto che un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. A guidare le due formazioni sono i leader tecnici e carismatici ormai da anni: Robert Lewandowski e Luka Modrić. Il bomber del Barcellona a segno è in quota a 2,50, una rete o un assist del numero 10 del Real Madrid si gioca a 3,15. La giornata si completa con altri due match in programma. Il Portogallo, unica formazione a punteggio pieno della Nations League, è favoritissimo contro la Scozia, ancora in cerca del primo punto: vittoria di CR7 e compagni a 1,57, successo degli Highlanders a 5,25 mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Obiettivo simile a quello della Scozia ha la Svizzera favorita a 2,30 con la Danimarca, data a 3,25: la divisione della posta si gioca invece a 3,10.

