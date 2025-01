Nicola Martino Marra, Liberati Dalla Parodontite: il Bestseller su come curare efficacemente questa malattia in maniera rapida e indolore

(Adnkronos) – Milano, 17.01.2025 – La Parodontite è una malattia che colpisce milioni di persone senza che se ne rendano conto, portando alla perdita dei denti e compromettendo la propria salute generale. Come se non bastasse, la disinformazione e l’ignoranza riguardo questa malattia, possono causare paura e frustrazione. Eppure una soluzione esiste. Per tutti coloro che desiderano ritrovare benessere e serenità ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Nicola Martino Marra “LIBERATI DALLA PARODONTITE. Come Migliorare La Tua Salute E Il Tuo Sorriso Prevenendo La Perdita Dei Denti Senza Dolore Né Stress” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per risolvere definitivamente il problema della Piorrea in maniera rapida e indolore. “Il mio libro è una vera e propria guida pratica pensata per aiutare i pazienti a comprendere e riconoscere la Parodontite. Utilizzando un linguaggio semplice e accessibile, spiego in modo chiaro cos’è la Parodontite, i principali sintomi a cui prestare attenzione e come identificarli tempestivamente” afferma Nicola Martino Marra, autore del libro. “Illustro inoltre come affrontare questa patologia e le moderne cure disponibili, fornendo al lettore una panoramica completa delle opzioni terapeutiche”. Sulla base dell’esperienza dell’autore è possibile affermare che la Parodontite è una malattia assai insidiosa che però può essere trattata efficacemente, tanto grazie ai progressi della medicina quanto grazie a quelli delle nuove tecnologie. Il tutto in maniera rapida e indolore. Da qui, l’invito di Nicola Martino Marra alla prevenzione dentale, così da prendersi cura della propria salute orale con maggiore consapevolezza. “Molti pensano che la Parodontite, comunemente conosciuta come Piorrea, sia una malattia senza cura. Questo è il falso mito che Nicola Martino Marra va a sfatare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostrano i casi clinici di successo esposti dall’autore nel proprio testo, la Parodontite può essere trattata e quindi curata efficacemente. Tutto sta nel rivolgersi ai migliori professionisti in questo campo”. “Ho avuto modo di conoscere la Bruno Editore grazie ad alcuni amici di cui mi fido molto, i quali si erano già rivolti a questa casa editrice per i loro progetti editoriali. Affascinato dalle loro esperienze positive, ho deciso di approfondire la mia conoscenza partecipando di persona ai corsi su come scrivere un libro” conclude l’autore. “Durante questi corsi, ho avuto la conferma che Giacomo Bruno rappresentava esattamente ciò di cui avevo bisogno: un partner editoriale in grado di comprendere e soddisfare appieno le mie esigenze”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4h2ytc0

Il dott. Nicola Martino Marra è un medico chirurgo specializzato in odontostomatologia, con anni di esperienza nella cura e prevenzione delle patologie orali. Laureato in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in odontostomatologia, dedicandosi alle tecniche più avanzate per il trattamento del cavo orale, con particolare attenzione alla Parodontite. Appassionato delle ultime tecnologie, si aggiorna continuamente e partecipa regolarmente a convegni e corsi specialistici per applicare le ultime innovazioni scientifiche. Vive e lavora a Bologna, dove esercita la sua professione con passione.Sito web: https://parodontalcenter.it/ – Facebook: https://www.facebook.com/parodontalcenter – Instagram:

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

