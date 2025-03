Nicola Nocera, la competenza come chiave per snellire la burocrazia

(Adnkronos) – La burocrazia può essere destrutturata con competenza Taranto, 10 marzo 2025. In un contesto lavorativo sempre più complesso e regolamentato, la competenza emerge come un elemento cruciale per affrontare e risolvere le sfide burocratiche. Nicola Nocera, esperto in sicurezza sul lavoro e formazione, sottolinea come la burocrazia possa essere snellita attraverso un approccio competente e organizzato. “Ci sono delle procedure che potrebbero essere snellite” afferma Nocera, evidenziando come spesso la burocrazia richieda più tempo del lavoro stesso. “Un esempio lampante è quello di un cantiere a Lecce, dove per un intervento di soli quindici minuti sono stati necessari tre giorni di preparazione documentale.” La situazione è aggravata dai dati preoccupanti: nel primo semestre del 2024, gli incidenti mortali sul lavoro sono aumentati del 4,22% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre le malattie professionali hanno visto un incremento del 19,6%. Questi numeri sottolineano l’urgenza di migliorare la sicurezza sul lavoro, un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso l’uso di tecnologie innovative come la realtà aumentata e i dispositivi di protezione individuale smart. “Ho portato anche dei corsi innovativi con i visori della realtà aumentata,” spiega Nocera, sottolineando l’importanza di coinvolgere le persone attraverso metodi interattivi e innovativi. La burocrazia, sebbene necessaria per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, può diventare un ostacolo se non gestita con competenza. “A volte i giri burocratici sono infiniti,” continua Nocera, suggerendo che un approccio più elastico e organizzato potrebbe migliorare l’efficienza. La sua esperienza dimostra che accorpare le responsabilità e incentivare l’uso di studi o aziende dedicate potrebbe ridurre i tempi e semplificare i processi. Guardando al futuro, Nocera vede un ruolo sempre più centrale per la sicurezza sul lavoro, con normative in continua evoluzione che richiederanno competenze sempre più specializzate. “La sicurezza vestirà un ruolo molto importante nel prossimo futuro,” afferma, evidenziando come la formazione e l’aggiornamento continuo siano fondamentali per affrontare le sfide future. In conclusione, la competenza non solo aiuta a destrutturare e organizzare la burocrazia, ma offre anche nuove opportunità per migliorare la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, la qualità della vita dei lavoratori. Le prospettive future nel mercato della sicurezza sul lavoro sono promettenti, con un aumento delle possibilità lavorative grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e alla crescente importanza della formazione continua. Per informazioni:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)