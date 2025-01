Non solo feste, concerti e app di incontri: ecco dove si conoscono le coppie italiane

(Adnkronos) –

Milano, 9 gennaio 2025 – Si sa, Cupido può nascondersi dappertutto, in luoghi insospettati, quando e dove meno ce lo si aspetta… ma una cosa è certa: quando scocca le sue frecce, non ce n’è per nessuno e resistergli è un’impresa impossibile. Se in passato i modi per conoscersi potevano contarsi sulle dita di una mano, con l’avvento dell’era digitale e delle app di incontri, le cose sono radicalmente cambiate. Imbattersi casualmente (o no) nella propria futura dolce metà non è più così complicato e la domanda da un milione di dollari adesso è una sola: dove si conoscono le coppie italiane? Scopriamolo insieme a Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide.

3 coppie su 10 si conoscono tramite amici in comune

Quali sono i luoghi in cui scoppiano le prime scintille dell’amore? Stando ai dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2024, pubblicato da Matrimonio.com, sembra proprio che i metodi tradizionali per trovare un partner continuino a funzionare ancora molto bene. Infatti se più di 3 coppie su 10 (il 35%) si conoscono tramite amici in comune, per il 13,6% è stato grazie ad eventi sociali (feste, concerti, ecc) che hanno incontrato la loro dolce metà. Si conferma luogo privilegiato da Cupido anche il posto di lavoro, in cui è nato l’amore per più di 1 coppia su 10 (il 13,1%). Se gli eventi sociali in generale continuano ad essere i più gettonati per incontrare gente nuova, è innegabile che siano sempre di più anche le coppie che per farlo utilizzano app di appuntamenti online (5,4%). Il 5,6% si conosce invece a scuola o all’università.

In Italia si sta vivendo un boom di matrimoni della generazione dei Millennials

Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale, l’età media delle coppie che pronunciano il fatidico “sì, lo voglio” è in costante aumento e si aggira adesso intorno ai 36 anni (l’Italia è la nazione in cui ci si sposa più tardi). A tal proposito, si può affermare che attualmente nel Belpaese si sta vivendo un boom di matrimoni della generazione dei millennials (73%), ovvero di coloro che sono nati tra il 1981 e il 1996. Da poco si comincia a registrare anche un incremento significativo del numero dei matrimoni celebrati dai nativi digitali, la cosiddetta generazione Z, i zoomers nati tra il 1997 e il 2012), che raggiungono il 25%. Vale la pena di sottolineare che l’83% delle coppie in procinto di sposarsi conviveva già prima del matrimonio e almeno 1 su 4 ha già figli al momento delle nozze, o con il partner attuale o con uno/a precedente, stando ai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

Quando si fidanzano le coppie italiane

Sarà per l’aria di festa, per le strade addobbate, per le luminarie sfavillanti o forse per i profumi natalizi, ma su una cosa i dati de Il Libro Bianco del Matrimonio parlano chiaro: è dicembre il mese preferito dalle coppie italiane per fidanzarsi (12%). Medaglia d’argento per agosto (11%) e fanalino di coda per marzo, aprile e maggio (tutti e tre con un 6%). Al di là del mese scelto per realizzarla, è innegabile che la proposta ufficiale di matrimonio resta un momento must a cui non rinunciano 8 futuri sposi su 10. Ma ci sono anche altre usanze di cui le coppie non possono fare a meno: ad esempio, il 73% degli intervistati non riesce ad immaginare una proposta di nozze senza il tradizionale scambio dell’anello e dell’orologio. Per quanto riguarda invece il momento della proposta, se per il 79% delle coppie è avvenuta stando soli in totale intimità, nel 12% dei casi erano presenti i genitori e nel 9% gli amici.

Quasi 7 coppie su 10 si sposano per fare un passo avanti nella relazione

Ma cosa spinge attualmente le coppie a pronunciare il fatidico “sì, lo voglio”? Per il 68% dei futuri sposi, il motivo principale è quello di compiere un passo importante nella loro storia d’amore, mentre per l’11% si tratta di un’occasione per festeggiare con parenti e amici. Le motivazioni possono essere svariate e di distinta natura. Per il 10%, ad esempio, è una decisione che ha a che fare con i figli: di questi l’8% formalizza la relazione per i figli avuti in precedenza, il 2% per averne in futuro (fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio).

