NOVOMATIC Italia: ecco il bilancio 2023 del percorso ESG

Rimini, 18 luglio 2024 – Non solo il perseguimento dell’eccellenza negli obiettivi, ma anche un impegno continuativo, e altrettanto cruciale, verso la responsabilità. NOVOMATIC Italia, tra le più grandi realtà internazionali nel mercato del gaming, ha recentemente presentato il documento “Il Nostro Percorso ESG: Bilancio 2023”, un racconto dettagliato delle azioni intraprese, dei risultati ottenuti e della visione aziendale in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Uno stato dell’arte, con una propensione al futuro, in termini di attenzione alla sostenibilità della propria offerta, al rapporto con il territorio, alla tutela dell’ambiente e l’investimento continuo in innovazione e ricerca. La visione di NOVOMATIC, infatti, comprende non solo il raggiungimento degli obiettivi di breve termine, ma anche la costruzione di una base solida per un futuro sostenibile e prospero per tutti i propri stakeholder. “Il Nostro Percorso ESG” dimostra come l’eccellenza negli obiettivi aziendali debba essere accompagnata da un impegno continuativo verso la responsabilità. L’approccio olistico dell’azienda, che integra la sostenibilità ambientale, il benessere sociale e una governance responsabile, rappresenta un esempio di come le imprese possono contribuire positivamente alla società e al pianeta, creando al contempo valore duraturo per tutte le parti interessate. “Porre i temi della sostenibilità al centro delle proprie strategie d’impresa, è un preciso dovere civico e morale per tutte le grandi aziende che, come noi, contribuiscono fattivamente alla creazione di valore per il tessuto socioeconomico italiano”, spiega Markus Buechele, Chief Executive Officer di NOVOMATIC Italia. Con circa 4.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale, NOVOMATIC Italia è oggi uno dei più importanti fornitori di tecnologie per il gioco pubblico. Al centro delle responsabilità del Gruppo, il Responsible Entertainment: un impegno che si esplica attraverso una serie di iniziative atte alla promozione continuativa di valori come la sicurezza, la responsabilità e la legalità, e alla diffusione di una cultura basata sulla consapevolezza e alla formazione continua di tutti i collaboratori, i quali sono costantemente impegnati a tutelare i consumatori nell’ottica della Player Protection e adeguatamente formati sulle tematiche relative al disturbo da gioco d’azzardo. Poi l’attenzione imprescindibile al cuore dell’azienda, ovvero le risorse umane, con la ricerca continua della migliore work-life harmony, che possa garantire un giusto equilibrio fra l’attività professionale e la vita privata e l’impegno costante per la creazione di un ambiente di lavoro atto a preservare il benessere fisico, psicologico e sociale degli individui e in cui tutti possano esprimere le proprie aspirazioni attraverso lo sviluppo continuativo delle competenze.

NOVOMATIC oggi punta a creare valore per le generazioni future attraverso un modello di sviluppo finalizzato a tutelare la società e l’ambiente. Un modello che, nell’ultimo anno, ha visto la società operare, lungo tutta la catena del valore, attraverso un consumo responsabile delle risorse, una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali, un sostegno alla diffusione della cultura green e una serie di iniziative atte a contrastare i cambiamenti climatici.

Tra le azioni messe in campo nel 2023, la rigenerazione del 78,8% delle macchine da gioco – 2.191 unità rispetto alle 2.778 prodotte – e la donazione delle apparecchiature dismesse ad associazioni senza scopo di lucro, oltre alla riduzione dell’uso della carta e all’adesione, nelle diverse sedi sul territorio, a politiche di consumo plastic free. Quest’impegno, come sottolinea anche Buechele, si concretizza “nella responsabilità d’impresa verso l’ambiente e la società”, e viene attestato sia dalle numerose certificazioni ISO sia dallo sviluppo del Green Evolution Program: una serie di azioni atte a implementare i comportamenti eco sostenibili nella società e a monitorare i livelli raggiunti. Il documento è consultabile a questo LINK

