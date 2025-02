Nuova sinergia tra Kioene e Fattoretto Agency per valorizzare gastronomia vegetale e sostenibilità

(Adnkronos) –

Kioene, azienda italiana leader nella produzione di alimenti a base di proteine vegetali, ha da poco avviato una nuova collaborazione con Fattoretto Agency, realtà di spicco nel panorama della consulenza SEO data-driven. Una sinergia che nasce con l’obiettivo di rafforzare la visibilità online del marchio, sostenendone il posizionamento come punto di riferimento nella categoria della gastronomia vegetale e promotore di un’alimentazione più consapevole. Fondata oltre 35 anni fa e parte di Gruppo Tonazzo, Kioene si distingue per il suo impegno nella produzione di alimenti a base di proteine vegetali, freschi e surgelati, sviluppati per offrire gusto, autenticità e innovazione. Con la mission di migliorare il benessere della persona e dell’ambiente, il brand punta ad affermarsi come il Category captain della gastronomia vegetale. Dal 1988, Kioene opera ogni giorno con passione e competenza, sviluppando prodotti vegetali che coniugano innovazione, gusto e rispetto per l’ambiente. L’azienda, infatti, sceglie, trasforma e lavora con estrema attenzione le materie prime, con l’obiettivo di portare sulla tavola dei consumatori cibi gustosi, per ogni esigenza. Kioene propone alimenti a base vegetale che trasformano un gesto quotidiano, come fare la spesa al supermercato, in un concreto passo verso

un consumo più consapevole. Promuove, così, uno stile di vita che tiene conto del benessere collettivo, favorendo scelte alimentari in grado di rispettare le persone, gli animali e il pianeta. Alla base di questa filosofia si trova una visione chiara: il passaggio dalle proteine animali a quelle vegetali rappresenta una necessità per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile per tutti. Allo stesso modo, il gusto e la bontà costituiscono dei valori imprescindibili. La bontà si manifesta nella cura scrupolosa con cui Kioene seleziona le materie prime, bontà in termini esperienziali e di gusto, nonché come genuinità che caratterizza gli alimenti, realizzati con verdure che arrivano direttamente dalla terra. L’azienda, però, non si limita a proporre cibi sani e naturali, ma li rende parte di un approccio più ampio, volto a migliorare le abitudini alimentari e a promuovere un consumo consapevole. Proprio in quest’ottica, lo scorso gennaio ha stretto una partnership con Veganuary, una sfida globale che invita i consumatori a sperimentare un’alimentazione plant-based. Kioene ha affiancato questa iniziativa con una campagna di comunicazione integrata, che ha incluso affissioni a Milano e Roma, social activation e la partecipazione di creator come Joysonfire e altri chef, chiamati a creare e condividere ricette innovative con i prodotti del brand. L’impegno di Kioene nel promuovere scelte alimentari consapevoli si riflette anche nel lancio di “CampiAmati”, una nuova gamma di prodotti dedicata al banco ortofrutta. Realizzata con oltre il 70% di verdure e senza conservanti, unisce gusto e praticità, introducendo per la prima volta nel settore la possibilità di cottura in friggitrice ad aria. Parallelamente, Kioene ha stretto una nuova partnership con

Funny Veg Academy, l’innovativa scuola di cucina vegetale riconosciuta per la formazione di chef e appassionati, e per l’eccellenza nella ricerca gastronomica cruelty-free. I prodotti, fra cui lo Spalmabile vegetale Kioene, diventano protagonisti di corsi e ricette che esplorano nuove possibilità culinarie, mostrando come sostenibilità e gusto possano convivere armoniosamente. Per supportare questi ambiziosi obiettivi di crescita e sensibilizzazione, Kioene ha scelto di affidarsi a Fattoretto Agency, leader nella consulenza SEO data-driven. Attraverso l’implementazione del software proprietario FattoBoost, che integra le API di Google Search Console, Semrush e DataforSEO, l’agenzia si occuperà dell’ottimizzazione della visibilità online del brand. L’analisi dei dati consentirà di identificare con precisione le opportunità di miglioramento, rendendo la comunicazione di Kioene ancor più efficace. Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate di FattoBoost, il brand potrà monitorare e perfezionare il proprio posizionamento organico sui motori di ricerca, rafforzando la propria presenza digitale e raggiungendo un pubblico sempre più ampio e consapevole. La collaborazione tra Kioene e Fattoretto Agency rappresenta quindi un esempio concreto di come tradizione e tecnologia possano convergere per affrontare le sfide del presente. Unendo l’innovazione digitale all’esperienza di un brand radicato nella cultura alimentare italiana, il progetto mira a promuovere scelte più consapevoli e sostenibili. L’obiettivo è costruire una comunicazione che non solo amplifichi la visibilità di Kioene, ma che trasmetta con chiarezza i valori di qualità, etica e attenzione al benessere

collettivo che il marchio rappresenta, da oltre 35 anni. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)