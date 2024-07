ONE S.r.l., Treviso: “Boom di aziende insolventi: ecco le strategie per il recupero efficace dei crediti insoluti”

(Adnkronos) – L’azienda veneta che si occupa di gestione e recupero crediti commerciali traccia un percorso verso la soluzione, offrendo expertise e risorse necessarie per affrontare con successo le sfide finanziarie delle aziende. Treviso, 25 luglio 2024 – In Italia, il numero di aziende con crediti insoluti è in costante crescita: secondo le stime di Allianz Trade, nel 2024 le insolvenze toccheranno oltre 9.000 tra piccole e medie imprese. Sebbene esistano diverse ragioni che possono portare un’azienda a una situazione di indebitamento, il mancato rispetto delle scadenze, soprattutto nel contesto B2B, può innescare un pericoloso effetto a cascata che mette in crisi l’intera filiera. Tuttavia, il creditore dispone di diverse opzioni per recuperare i fondi dovuti: è essenziale che adotti i necessari accorgimenti. «È vero: è fortemente sconsigliabile che il creditore gestisca autonomamente il recupero crediti poiché tale operazione richiede competenze specifiche che spesso non possiede. Meglio affidarsi a un’agenzia specializzata che operi in modo efficace, sicuro, evitando al proprio cliente dispendio di tempo ed energie, e riducendo quindi il rischio di insuccesso», spiega Stefano Mion, Fondatore e Amministratore di ONE srl, azienda specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali con sede a Treviso e operante in tutta Italia. In un contesto in cui il “fai da te” è non solo scoraggiato ma controproducente, il ruolo assunto da un’agenzia come ONE si rivela fondamentale: «ONE copre tutte le fasi del recupero – prosegue Mion – dalle più semplici, come il sollecito epistolare o la phone collection, alle più complesse, quali l’esazione domiciliare, le diffide legali e l’avvio dei procedimenti giudiziali con decreti ingiuntivi, precetti ed esecuzioni. Inoltre, fornisce consulenze alle aziende sull’uso corretto della modulistica necessaria per ottimizzare il recupero dei crediti, inclusi gli ordini e i riconoscimenti di debito dai debitori, aspetti fondamentali per una gestione efficace delle operazioni». Nucleo centrale dell’azienda sono, appunto, i servizi consulenziali offerti da un team di esperti certificati che sanno mettere in campo piani di intervento personalizzati. «Operiamo sempre in stretta sinergia con i nostri clienti per definire con loro una strategia condivisa. Le nostre soluzioni tailor-made sono create su misura per soddisfare le specifiche esigenze e necessità di ciascun cliente. Il nostro obiettivo è garantire la reciproca soddisfazione, assicurando i più alti standard qualitativi per il recupero del dovuto», illustra Guido Zigni, direttore commerciale. Primo passo fondamentale è la raccolta di informazioni utili: ONE, ad esempio, effettua approfonditi accertamenti presso gli enti competenti per ottenere una panoramica completa e dettagliata della situazione finanziaria del debitore. Questo processo è cruciale per fornire al cliente-creditore un resoconto della situazione e formulare strategie efficaci. Un’altra attività rilevante che viene attuata al primo mancato pagamento è la “courtesy call”: «Si tratta di un servizio che ci permette di intervenire tempestivamente, sollecitando il debitore, e che consente una gestione molto lineare delle pratiche in scadenza per evitare l’insolvenza», illustra Mauro Marini, direttore vendite -. Successivamente, qualora le attività di recupero a livello bonario non producano i risultati desiderati, ONE adotta un approccio che include sia la procedura stragiudiziale, utilizzando mezzi quali e-mail, telefonate e visite domiciliari, sia quella giudiziale, che richiede l’intervento del Tribunale. Inoltre, le aziende con crediti non riscossi possono aderire alla cessione dei crediti pro soluto, una soluzione che prevede il trasferimento della titolarità del credito a ONE o alle società da essa rappresentate, permettendo al cliente di usufruire di vantaggi fiscali». Tutte operazioni che potrebbero apparire complesse, ma che ONE ha reso fruibili grazie a una piattaforma dedicata che consente al cliente di monitorare l’avanzamento delle pratiche, consultare le note, i report e le comunicazioni intercorse tra operatore e debitore. Grazie a questo gestionale ONE conferma il suo impegno nell’offrire un servizio trasparente, professionale e rispettoso dei principi deontologici.

Contatti: https://oneinfo.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)