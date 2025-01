Palazzetti, assistenza tecnica più veloce e stufe più efficienti grazie all’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Pordenone, 20 gennaio 2025 – Fornire assistenza tecnica predittiva tramite un dispositivo intelligente, per efficientare l’uso delle stufe a pellet ed ottimizzarne il consumo di energia: questo l’obiettivo raggiunto da Superat, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da Palazzetti, azienda leader nella produzione di stufe a legna e a pellet in Italia ed Europa, che ha ottenuto un cofinanziamento di 60mila euro nell’ambito del Bando IRISS, promosso da SMACT Competence Center. Gli obiettivi del progetto Superat, la cui denominazione per esteso è “Stufe a Pellet controllate mediante tecniche adattative ed intelligenza artificiale per Assistenza Tecnica”, sono racchiusi nel titolo stesso: identificare in modo predittivo gli usi impropri delle stufe a pellet. Il progetto nasce dall’esigenza di poter utilizzare in maniera più efficiente possibile i dati che provengono dalle stufe connesse, già controllabili via app e che consentono una lettura da remoto. Tramite l’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale il progetto ha creato una piattaforma che permette di analizzare e sintetizzare i dati in tempi molto più rapidi. Questo approccio garantisce una rapidità di risposta da parte dell’assistenza tecnica e migliora la durata e la competitività in termini di costi delle stufe, contribuendo così ad un uso più efficiente in termini di consumi energetici. Superat ha visto il supporto tecnico-scientifico del Polo Tecnologico Alto Adriatico e di AIperTech, Spin off del laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Università di Udine e partner tecnico del progetto, che ha sviluppato la componentistica intelligente. A fornire, invece, il contributo digitale, Lean Experience Factory, centro di formazione e acceleratore nei processi di trasformazione lean e digital. Per la realizzazione del progetto si sono susseguite diverse fasi: inizialmente sono stati condotti i primi test di verifica del dispositivo intelligente, realizzato da AIperTech. A questa è seguita una seconda fase di test, per ottimizzare e migliorare il dimostratore che funziona in maniera “stand-alone”, quindi singolarmente per ogni stufa. Infine, l’attuale e ultima fase del progetto prevede il trasferimento dei dati acquisiti all’interno dei sistemi aziendali e quindi dell’assistenza tecnica interna. Tra gli sviluppi futuri del progetto vi è poi la previsione di estendere le informazioni anche ai centri di assistenza sul territorio, per rendere ancora più rapide ed efficaci le risposte al cliente, ma anche il coinvolgimento dell’utente finale che potrà, tramite notifiche, avere tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio la stufa in autonomia e correggere eventuali usi impropri. «Superat segna un punto di svolta per la nostra azienda, permettendoci di sfruttare al meglio i dati IoT generati dalle nostre stufe connesse» dichiara Marco Palazzetti, CEO Palazzetti Lelio Spa. «Questo progetto ci consente di offrire un’assistenza tecnica più rapida e predittiva, migliorando la performance e la durata dei nostri prodotti. Allo stesso tempo, crea nuove opportunità di dialogo e condivisione con i centri assistenza e i clienti privati, favorendo una gestione sempre più efficiente e sostenibile delle risorse».

Palazzetti, fondata nel 1954 a Porcia (PN), è un’azienda leader in Italia e tra le prime in Europa nel settore dei caminetti e delle stufe a legna e a pellet. Da 70 anni, l’azienda si distingue per la sua capacità di innovazione. Opera con due stabilimenti produttivi nella provincia di Pordenone, coprendo una superficie di oltre 120.000 mq e impiegando più di 200 addetti. Il suo impegno nel rispondere alle normative europee si riflette nei suoi prodotti progettati e testati per garantire massime prestazioni con il minimo impatto ambientale. Con un fatturato medio annuo di circa 50 milioni di euro, si conferma azienda leader in Italia nel settore del riscaldamento domestico a legna e derivati.

