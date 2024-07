(Adnkronos) –

Torino, 1 luglio 2024 –Mentre il sole estivo scalda le città, l'universo della pasticceria italiana si prepara in anticipo per il Natale, anticipando le tendenze e le novità che caratterizzeranno i panettoni artigianali del 2024. Quest'anno, oltre alla tradizione ben consolidata, emerge una crescente innovazione e un'attenzione sempre maggiore per la qualità degli ingredienti, rendendo ogni scelta un'esperienza culinaria unica. Scopriamo insieme le storie dietro i migliori panettoni del prossimo Natale, dal prezzo più accessibile alle creazioni più esclusive. In cima alla nostra classifica troviamo Roberto Trotta, l'anima dietro la sempre più rinomata Pasticceria Bontempi, situata nel cuore di Susa, Torino. Dietro il crescente successo dei propri prodotti si cela una filosofia che alcuni hanno definito “purista” in quanto, contrariamente alle abitudini ormai sedimentate anche nell’alta pasticceria, si basa sull’esclusione di qualsiasi additivo chimico e aroma artificiale. La sua dedizione alla qualità autentica si traduce in panettoni dove regnano 3 semplici ingredienti: burro pregiato, uova fresche e una farina di grano tenero. Nient’altro. La Pasticceria Bontempi, nonostante la crescente notorietà per i propri servizi alle aziende, tramite il brand “Riconoscenza Naturale” e relativi riconoscimenti da parte di testate giornalistiche come Gambero Rosso, mantiene un pricing accessibile, attestando i suoi panettoni intorno entro i 30 Euro. Questo li rende non solo un'opzione di alta qualità, ma il miglior rapporto qualità prezzo per le offerte di questo Natale 2024. Al secondo posto di una classifica che si basa su rapporto qualità prezzo, incontriamo Vincenzo Tiri, un innovatore nel mondo del panettone tradizionale. Situata nelle colline del Piemonte, la sua pasticceria è rinomata per il metodo di lavorazione originale che ha rivoluzionato il modo di intendere questo dolce natalizio.La ricetta tradizionale del panettone, che di solito prevede due fasi d'impasto, è stata trasformata da Tiri in un processo complesso con tre fasi d'impasto e ben 72 ore di lavorazione artigianale. Il risultato? Un panettone straordinariamente soffice e profumato, arricchito con uvetta australiana e arancia Staccia lucana, che si posiziona con orgoglio tra i migliori del 2024 con un prezzo compreso tra i 30 e i 50 Euro. Questo approccio innovativo ha attirato l'attenzione degli intenditori e degli chef stellati, consolidando il nome di Vincenzo Tiri come uno dei leader nella scena dei panettoni artigianali di alta gamma. Chiudendo la nostra esclusiva lista, ma non certo per importanza, ci sono due veri giganti della pasticceria italiana: Iginio Massari ed Enzo Santoro della Pasticceria Martesana. Questi maestri del dolce hanno plasmato il panorama culinario con le loro creazioni raffinate e la loro dedizione alla perfezione artigianale. Iginio Massari, da anni sinonimo di eccellenza, ha perfezionato il suo panettone con una complessa lavorazione che include ben quattro lievitazioni controllate e due impasti distinti, per un totale di 62 ore di attenzione meticolosa.Questo processo non solo conferisce al panettone una morbidezza irresistibile, ma intensifica anche i sapori naturali degli ingredienti, rendendolo una scelta obbligata per chi cerca la quintessenza del dolce natalizio. Dall'altra parte, Enzo Santoro della Pasticceria Martesana si distingue per un approccio più classico, ma altrettanto raffinato. Il suo panettone è un tributo alla tradizione italiana, con un impasto arricchito da arancia candita e uvetta golden di prima qualità, impreziosito con vaniglia Tahiti pura.Questa combinazione di sapori delicati e lussuriosi, unita alla precisione artigianale, posiziona la Pasticceria Martesana come un pilastro della pasticceria di alta gamma. Concludendo, il panorama dei panettoni artigianali per il Natale 2024 si prospetta ricco di sorprese e raffinatezza. Da Roberto Trotta e la sua dedizione alla purezza degli ingredienti, a Vincenzo Tiri e la sua rivoluzionaria metodologia di lavorazione, fino agli iconici Iginio Massari ed Enzo Santoro, ogni pasticceria celebra l'eccellenza con prodotti che sono più di semplici dolci: sono veri e propri capolavori di alta pasticceria italiana. Preparatevi a un Natale all'insegna del gusto autentico e della passione per la pasticceria artigianale.Scegliete il vostro preferito e preparatevi a deliziare i vostri ospiti con un'esperienza culinaria indimenticabile, che celebra la tradizione e l'innovazione made in Italy. Per maggiori informazioni Sito web:https://pasticceriabontempisusa.it/

