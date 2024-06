Paolo Gamberoni®, Investi Saggiamente: il libro su come gestire in maniera efficace i propri capitali finanziari

(Adnkronos) – Milano, 21.06.2024 –In un mondo, come quello attuale, nel quale l’inflazione continua a crescere anno dopo anno, ecco che viene spontaneo chiedersi se esista davvero un modo per garantire al proprio capitale una crescita costante ed equilibrata nel lungo periodo. Per tutte quelle persone che desiderano far rendere i propri risparmi ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Paolo Gamberoni®“INVESTI SAGGIAMENTE. Come proteggersi dall’inflazione e soddisfare le proprie esigenze attraverso una corretta gestione del risparmio” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ricercare un consulente finanziario serio e preparato, capace di generare reale valore ai propri clienti. “Il mio libro parla di argomenti di carattere finanziario che vanno dalla gestione del risparmio, agli investimenti, dall’importanza della diversificazione fino ad arrivare agli errori che un investitore non deve assolutamente fare in un’ottica di lungo periodo” afferma Paolo Gamberoni®, autore del libro. “Il concetto fondamentale che voglio trasmettere attraverso il mio manoscritto è l’importanza di trattare i propri risparmi con cura, prudenza e in base alle proprie esigenze. Ovviamente ci sono persone più conservative e altre che, per ottenere un maggior profitto, accettano di assumersi rischi più elevati. In ogni caso la parola d’ordine resta sempre la stessa: mai mettere a rischio il proprio futuro”. Secondo l’autore, prima ancora di pianificare una corretta strategia di investimento, è fondamentale porre l’attenzione su un problema che accomuna tutti: quello dell’aumento dell’inflazione. A detta di Paolo Gamberoni®, proprio in virtù dell’aumento generalizzato dei prezzi, è fondamentale capire che investire non deve essere visto come un costo, bensì come una necessità. Come proteggersi dall’inflazione e come soddisfare le proprie esigenze di carattere finanziario attraverso una corretta gestione del risparmio è quindi proprio ciò che l’autore va ad approfondire nel corso del suo libro. “Paolo Gamberoni®è un consulente finanziario con oltre 35 anni di esperienza alle spalle nel settore finanziario. Nessuno più di lui ha competenza nella gestione dei portafogli finanziari in qualsiasi scenario di mercato” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È proprio per questa sua capacità di venire incontro alle esigenze degli altri che, da tantissimi anni, i suoi clienti continuano ad affidarsi a lui in qualità di consulente finanziario”. “Ho deciso di pubblicare il mio libro con Giacomo Bruno per la sua conoscenza approfondita del mercato editoriale italiano, anche e soprattutto in ambito digitale” conclude l’autore. “Sono certo che il lavoro che ho portato avanti con lo Staff Bruno Editore mi permetterà di raggiungere tanti potenziali lettori a cui, le informazioni contenute nel mio manoscritto, saranno di grande utilità”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4bJAQP3



Paolo Gamberoni®è attivo nel settore finanziario dal 1987. Nel corso degli anni, ha affinato la sua competenza nella gestione dei risparmi dei clienti, occupando anche ruoli manageriali in società rinomate come il Gruppo Fininvest e GenerComit. Come consulente finanziario presso CREDEM, personalizza soluzioni di investimento per rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente. Ha acquisito una solida esperienza in marketing e strategie di vendita. Oltre al suo impegno professionale, Paolo Gamberoni® ricopre la carica di Presidente di FIPSAS, sezione di Ferrara, ed è attivamente coinvolto in importanti associazioni come il GEI – Gruppo Economisti di Impresa e l'associazione 'Il Trust in Italia'.Sito web:https://www.paologamberoni.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

