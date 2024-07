Parlamento UE. Pro Vita Famiglia: Metsola argini lobbismo Lgbtqia+

(Adnkronos) – 16 luglio 2024. Augurando buon lavoro a Roberta Metsola, confermata Presidente del Parlamento Europeo, le chiediamo di assicurarsi che il Parlamento Europeo sia uno spazio realmente rispettoso dei valori di tutti i cittadini europei, bloccando l’interferenza delle lobby Lgbtqia+, come ILGA Europe, la potente organizzazione arcobaleno che da anni influenza le politiche delle istituzioni europee per affermare la sua agenda radicale volta a distruggere la famiglia, violare il diritto dei bambini a una mamma e un papà e diffondere nelle scuole un indottrinamento ideologico nocivo per i nostri figli e nipoti. Chiediamo alla Presidente Metsola di garantire l’assoluta neutralità politica degli uffici e dei funzionari del Parlamento Europeo, in particolare quelli addetti alla comunicazione istituzionale, anche tramite i canali social del Parlamento, e alla promozione di eventi o progetti. Auspichiamo la stessa imparzialità e onestà intellettuale da tutti i vertici del Parlamento Europeo. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, commenta la rielezione di Roberta Metsola del Partito Popolare Europeo a Presidente del Parlamento Europeo, con 562 voti. Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)