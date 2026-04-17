Piramal Pharma Solutions e Ajinomoto Bio-Pharma Services collaborano per supportare lo sviluppo e la produzione di ADC

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MUMBAI, India e TOKYO, 17 aprile 2026 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Solutions, una Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) leader a livello globale e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), e Ajinomoto Bio-Pharma Services (“Aji Bio-Pharma”), tra i principali operatori nei servizi di produzione biofarmaceutica e nelle tecnologie di piattaforma, hanno annunciato una partnership strategica.

Nell’ambito di tale collaborazione, Piramal indirizzerà i clienti idonei interessati alle tecnologie di produzione degli ADC a Aji Bio-Pharma e AJICAP™. Aji Bio-Pharma indirizzerà Piramal verso i clienti quale potenziale CDMO per la realizzazione di prodotti che utilizzano la tecnologia AJICAP™, supportandone i programmi lungo l’intero percorso di sviluppo e produzione.

A seguito della sottoscrizione del presente accordo, Piramal e Ajinomoto stipuleranno un separato Material Transfer Agreement (MTA) per consentire il trasferimento di tecnologia tra le due società. L’MTA consentirà a Piramal di dotarsi del know-how, delle capacità e delle risorse umane per la produzione di prodotti basati su AJICAP™ con precisione e tempestività.

In qualità di primo CDMO per ADC approvato dalla FDA al mondo, Piramal apporta al settore oltre due decenni di esperienza. L’azienda ha inoltre svolto un ruolo pionieristico nella produzione commerciale di ADC, maturando oltre 15 anni di esperienza specialistica. Grazie a una rete globale di strutture all’avanguardia, Piramal ha sviluppato centinaia di ADC, realizzato migliaia di lotti e attualmente produce numerosi ADC a uso commerciale. Le attuali attività di ampliamento stanno incrementando la capacità produttiva di Piramal per gli ADC su scala commerciale.

La tecnologia AJICAP™ di Ajinomoto supporta lo sviluppo di ADC e linker sito-specifici mediante processi semplici ed efficienti, consentendo ai produttori farmaceutici in fase early-stage di realizzare ADC con maggiore efficacia e minore tossicità. L’integrazione di questa piattaforma innovativa con le competenze di Piramal nella produzione di ADC nel rispetto delle GMP a livello clinico e commerciale permette ai clienti di velocizzare lo sviluppo, rendere più fluido il trasferimento di tecnologie e semplificare le attività di scale-up.

“Siamo entusiasti di collaborare con Ajinomoto Bio-Pharma Services e di rafforzare la nostra piattaforma ADC offrendo supporto alla produzione di prodotti basati su AJICAP™”, ha dichiarato Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma. “Grazie all’implementazione di tali competenze, accelereremo l’innovazione ed estenderemo l’accesso a questa tecnologia per i nostri clienti e per i loro pazienti in tutto il mondo”.

“Questa collaborazione con Piramal amplia l’ecosistema a supporto della tecnologia AJICAP™, mettendo in connessione i clienti in licenza con un partner esperto nella produzione di ADC”, ha affermato Yasuyuki Otake, Corporate Executive, General Manager, Bio-Pharma Services Dept. di Ajinomoto Co., Inc. “Attraverso questa iniziativa, miriamo a fornire ai nostri clienti percorsi semplificati e accesso a una consolidata expertise nel campo degli ADC per far progredire programmi di alta qualità, dalla fase di sviluppo iniziale fino alla produzione commerciale”.

Integrando la tecnologia di coniugazione sito-specifica AJICAP™ con la consolidata expertise di Piramal nello sviluppo e nella produzione, questa collaborazione consentirà ai clienti di realizzare terapie ADC sicure, efficaci e ad alta precisione con un’efficienza superiore.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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* Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.



Informazioni su Aji Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services è un’organizzazione di sviluppo e produzione su contratto completamente integrata, con stabilimenti in Belgio, India, Giappone e Stati Uniti, che offre supporto nei settori della terapia genica, degli API e della produzione di molecole sia di grande che di piccola dimensione. Ajinomoto Bio-Pharma Services mette a disposizione un’ampia gamma di piattaforme e tecnologie innovative, dalla fase preclinica e pilota fino alle produzioni su scala commerciale, ivi inclusi API ad alta potenza (HPAPI), produzione in flusso continuo, sintesi di oligonucleotidi, biocatalisi, tecnologia di espressione proteica Corynex®, coniugazione anticorpo-farmaco (ADC) e altro. Ajinomoto Bio-Pharma Services è impegnata a garantire elevati livelli di qualità e di servizio per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Per saperne di più: www.AjiBio-Pharma.com



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