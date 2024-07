Prende il via la 1° edizione del premio «Impresa Italia – 2024» a cura di Prima Pagina Italia

(Adnkronos) – Milano, 4 luglio 2024. Da oltre 5 anni raccontiamo le eccellenze imprenditoriali del paese, attraverso il nostro progetto «STORIE D’IMPRESE». Abbiamo raccontato le storie di aziende virtuose, capaci di primeggiare sul loro mercato di riferimento grazie alla competenza del loro management, capitani d'azienda capaci di cogliere le nuove opportunità, i nuovi scenari, i nuovi mercati che via via si presentano nelle vicissitudini dell'impresa.

Raccontiamo le eccellenze tra le 750 mila PMI che rappresentano il 76% del totale imprese del paese. Esse hanno un'elevata importanza nel nostro sistema produttivo, contribuiscono in larghissima misura alla formazione del PIL – Prodotto Interno Lordo, occupano circa l'80% della forza lavoro totale e giocano un ruolo decisivo sullo sviluppo economico del Paese.

Le abbiamo portate alla ribalta su autorevoli testate giornalistiche, dandogli la visibilità autorevole e prestigiosa che meritano. Quest’anno, abbiamo voluto unire al racconto anche un riconoscimento tangibile: Il riconoscimento «IMPRESA ITALIA» Riconoscimento dedicato alle aziende virtuose che, si sono distinte per: Innovazione, sviluppo, crescita, sostenibilità, export… ecc. Aziende che «contribuiscono alla crescita del paese, producendo economia ed occupazione e quindi benessere sociale».

Una campagna di comunicazione stampa su prestigiose testate a tiratura NAZIONALE predisposta per ognuno dei partecipanti farà da cassa di risonanza per il riconoscimento ottenuto. Contenuti editoriali autorevoli che potranno essere spese sulle piattaforme social e web di proprietà per consolidare e migliorare la web reputation e l'immagine verso i propri e potenziali clienti.



