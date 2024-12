Profetum.com, oltre mezzo milione di minuti di consulto nel 2024: la piattaforma che rivoluziona la cartomanzia online

(Adnkronos) –

Torino, 02/12/2024 – Nel panorama digitale in continua evoluzione, Profetum.com, la prima piattaforma online completamente italiana dedicata ai consulti di cartomanzia e astrologia, ha raggiunto un traguardo importante: oltre 500.000 minuti di consulti tra videochiamate, telefono e chat dalla sua creazione. Un risultato straordinario per un progetto giovane che ha saputo combinare tradizione e innovazione. Un rapporto dell’Osservatorio Antiplagio del 2024 riferisce che in Italia circa 12 milioni di persone, pari al 20% della popolazione, cercano supporto o conforto in servizi di Cartomanzia o Astrologia, spendendo mediamente 500 euro l’anno ciascuna. Questo fenomeno ha generato un giro d’affari di 6 miliardi. Soprattutto grazie ai social e alla rete, i consulti online sono aumentati rappresentando il 90% del totale, mentre quelli in presenza sono scesi al 10%. In 15 anni, il rapporto tra consulti a distanza e in presenza si è quasi invertito, con l’impennata a partire dal 2020. Secondo il responsabile di Profetum, Davide Ghezzi “Il successo della piattaforma è legato sicuramente all’attenzione con cui è stata studiata fin dal principio. L’esperienza del cliente e la semplicità d’uso sono stati fattori su cui tutta la nostra squadra tecnica si è focalizzata fin dall’inizio: volevamo una piattaforma inclusiva e che permettesse a tutti di poter effettuare un consulto online nella maniera più facile, intuitiva e soprattutto sicura”. “C’è poi anche una coincidenza numerologica” – continua Ghezzi – “Il lancio di Profetum è avvenuto il 7 settembre 2023 alle 16:43. All’inizio non ci avevo fatto caso, ma una delle nostre esperte di numerologia mi ha fatto notare che sommando le cifre dell’anno, di minuti ed ore il risultato è sempre 7. Settembre, tra l’altro, in antichità era il settimo mese. Insomma, un sito nato sotto il segno del 7, che è universalmente considerato un numero fortunato!” “Profetum si distingue anche per il suo team di esperti selezionati con rigore: solo chi vanta almeno un decennio di esperienza nel settore supera il processo di selezione. Allo stesso tempo, tutta la squadra che si occupa della gestione della piattaforma è formata da professionisti giovani, proprio come gran parte degli utenti della piattaforma, con un’età media inferiore ai 35 anni. Questa sinergia ha permesso di creare un linguaggio e un’esperienza che parlano direttamente alle nuove generazioni, sempre più interessate a riscoprire il mondo della cartomanzia in chiave moderna, ma anche alle persone che si lasciano affascinare da questo mondo da qualche anno in più.” “Uno dei fattori che ha spinto la crescita di Profetum.com è il primo consulto gratuito, un’opportunità che ha avvicinato migliaia di persone a questo mondo in modo accessibile. Inoltre, il costante lavoro del team di sviluppo sta portando alla creazione di nuove funzionalità per semplificare ulteriormente i consulti. Un ultimo punto che ci contraddistingue e di cui andiamo orgogliosi è, infine, la completa trasparenza dei nostri conti.” – continua il nostro intervistato. Non da poco, in un settore dove l’evasione fiscale è al 90%. Nonostante il successo raggiunto, Profetum guarda già avanti: il team è al lavoro per portare il servizio anche all’estero, con l’obiettivo di ampliare il proprio pubblico e diventare un punto di riferimento internazionale per la cartomanzia online. Con numeri in costante aumento e una community che si allarga giorno dopo giorno, Profetum si conferma come una delle realtà più dinamiche nel settore. “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito finora, ma questo è solo l’inizio. Vogliamo continuare a innovare e sorprendere, sempre con l’obiettivo di offrire un servizio di alta qualità ai nostri utenti”, conclude Ghezzi. Profetum.com è un progetto di Bakeca SRL, società con sede a Torino che gestisce l’omonimo sito di annunci, tra i primi 100 siti più visitati in Italia.

