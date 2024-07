Promotergroup, un solo partner per infiniti servizi

(Adnkronos) – Dalla pianificazione aziendale al marketing, dal welfare alla sicurezza sul lavoro: la società global service risponde a tutti i bisogni dei suoi clienti Roma, 19 luglio 2024. Promotergroup è tutto ciò di cui hai bisogno: il consiglio più saggio e competente, il giudizio più imparziale, il precetto più eticamente corretto, il tuo migliore amico. Negli ultimi vent’anni l’azienda è cresciuta insieme ai suoi clienti, imparando modi sempre nuovi di posizionarli sul mercato, di colmare i loro bisogni e di tutelarli dai rischi d’impresa. Promotergroup è il network di professionisti in grado di gestire il 90 percento delle attività di un’azienda ottimizzando i tempi e riducendo i costi, aumentandone la forza reputazionale e allargandone il business, guardando alle sfide del presente e anticipando quelle future. Promotergroup fa tutto e lo fa molto bene. “Siamo nati nel 2003 come società di consulenza sulla qualità”, racconta Gianni Polizzi, Presidente di Promotergroup. “La nostra missione era fornire servizi in grado di valorizzare il business di una azienda in termini di produttività e competitività. In breve tempo abbiamo iniziato a crescere insieme ai nostri partner, modellandoci sui loro bisogni e sviluppando rami d’impresa in grado di coprire le loro necessità. Sono stati loro, i nostri clienti – imprese, enti locali, associazioni di categoria e organizzazioni no-profit – gli artefici della crescita di Promotergroup. La voglia di rispondere nel modo più efficace alle sfide che loro si trovavano ad affrontare ci ha resi la realtà global service che siamo oggi: un solo partner per infiniti servizi, un asset essenziale, un player unico in Italia”. Un parterre di servizi totalmente orientati al cliente. Welfare aziendale, sostenibilità, digitalizzazione, formazione, sicurezza sul lavoro, sicurezza dei dati, marketing e comunicazione: Promotergroup schiera tutto il suo know-how, il suo network di imprese, i brevetti e le certificazioni ottenute negli anni per attuare le strategie più performanti, per creare sinergie e potenziare la forza reputazionale e produttiva dei suoi clienti. “Lavoriamo moltissimo con la Pubblica Amministrazione”, dichiara il CEO. “In un mondo in cui gli enti locali sono lasciati a loro stessi, le nostre consulenze li aiutano ad andare avanti. Forniamo supporto agli uffici amministrativi per partecipare a gare d’appalto, per sviluppare piani triennali di opere pubbliche e per realizzarle. È in questo contesto che è nata la prima Unità Mobile di Telemedicina sul Lavoro in Italia, un progetto che vede il sostanziale contributo di personale medico altamente qualificato”. Con Promotergroup l’azienda non deve fare altro che pensare alla natura del business, tutto il resto segue una precisa e consolidata strategia di pianificazione industriale studiata nei minimi dettagli. Ma non è tutto. “I costi dei nostri servizi sono standardizzati”, spiega Polizzi. “Il nostro listino è uguale in tutta Italia, in tutte le condizioni territoriali. Abbiamo sviluppato un sistema modulare che permette al cliente di pagare in base ai risultati raggiunti. In questo modo siamo costretti a mantenere degli standard altissimi e a dar fondo a tutte le nostre competenze professionali per centrare i nostri obbiettivi. Inoltre, questo sistema ci permette di offrire servizi accessibili in tutto il Paese”. Uno spazio per l’azienda che vuole guardare avanti e anticipare il futuro. Promotergroup è un ecosistema industriale che crea soluzioni guardando ai trend che regolano il mercato globale. Sostenibilità, sicurezza, digitalizzazione: Promotergroup aiuta a vincere questa sfida.

https://www.promotergroup.eu/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)