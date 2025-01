Publytics: il web analytics italiano che rispetta la privacy e piace agli editori digitali

(Adnkronos) – 22 gennaio 2025. Publytics è una soluzione di web analytics nata in Italia nel 2023, dopo oltre 12 mesi di sviluppo, da parte di un team romano. Si tratta di un avanzato strumento di analisi web progettato per soddisfare le esigenze specifiche degli editori digitali e per supportarli nella gestione dei dati di traffico e performance online. Publytics nasce come una soluzione privacy-friendly per sostituire Universal Analytics (GA3), con l’obiettivo di offrire un’alternativa sicura e conforme alle normative sulla privacy, come il GDPR. Con la progressiva dismissione di GA3 da parte di Google, molti editori hanno dovuto affrontare non poche sfide significative nella migrazione forzata verso Google Analytics 4 (GA4), una piattaforma spesso considerata complessa da utilizzare e che, tutt’oggi, presenta numerosi problemi, tra cui malfunzionamenti nei report in tempo reale. Uno degli aspetti che emerge chiaramente nell’utilizzo di Publytics è la sua facilità d’uso. Il design del tool è chiaro, intuitivo e simile a quello di GA3, permettendo agli utenti di accedere rapidamente a qualsiasi report con pochi clic. L’esperienza utente è fluida, ottimizzata per garantire un’interazione semplice anche per chi ha poca esperienza in analisi dei dati. Publytics, quindi, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera una transizione senza problemi da GA4, mantenendo funzionalità avanzate e un’interfaccia facilmente comprensibile. Publytics offre una soluzione di analisi web completa, sicura, intuitiva e adatta a tutti gli editori digitali che cercano uno strumento potente per monitorare e ottimizzare l’attività dei loro siti web, con un occhio attento alla privacy degli utenti. Publytics ha registrato una crescita impressionante in Italia, conquistando rapidamente la fiducia di importanti player dell’editoria digitale come AutoMoto, Comingsoon, IlSussidiario, Brocardi, NetAddiction e Money.it. Questo successo è dovuto a una serie di fattori distintivi che rendono Publytics una scelta ideale per gli editori digitali in cerca di soluzioni avanzate e affidabili. La forza di Publytics risiede nella qualità dei suoi report, che non si basano su tecniche di campionamento ma su dati reali e puntuali. Gli editori possono contare su informazioni precise per ottimizzare le loro strategie di contenuto e monetizzazione. Inoltre, Publytics offre funzionalità avanzate, come la generazione di report live a livello network, ideali per le realtà che gestiscono più siti web. La possibilità di configurare report personalizzati, per monitorare i rendimenti di specifici settori o di singoli contributor, è un fattore importante da considerare che rende il tool altamente versatile. Un’altra caratteristica apprezzata dagli utenti è la possibilità di importare facilmente i dati da Google Analytics 4 (GA4) o dai backup di GA3. Questa funzionalità semplifica notevolmente il processo di migrazione, permettendo agli editori di passare senza intoppi a Publytics senza perdere storicità dei dati. L’interfaccia di Publytics, chiara e intuitiva, rende il tool fruibile anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. La facilità di utilizzo e l’approccio semplificato rappresentano un vantaggio significativo per gli editori che desiderano una soluzione performante ma semplice da gestire, anche per chi cerca un’alternativa a strumenti più complessi come GA4. Un altro elemento da tenere in considerazione di Publytics è l’assistenza clienti efficiente e in italiano, che garantisce risposte rapide e supporto diretto, fondamentale per gli editori che necessitano di assistenza immediata per risolvere qualsiasi problema tecnico.

Il real-time su Publytics

Publytics è uno degli strumenti di analytics più avanzati sul mercato, ideale per analizzare in tempo reale e monitorare i tuoi contenuti web. Grazie alla sua capacità di fornire report dettagliati su traffico, sorgenti di visita, localizzazioni geografiche e eventi personalizzati, ti consente di ottenere informazioni immediate e precise per ottimizzare la tua strategia digitale. Tra le sue funzionalità principali, Publytics permette di monitorare in tempo reale i dati di più siti web, anche raggruppati in sottoinsiemi personalizzabili. Inoltre, con la possibilità di valutare il rendimento del sito durante diverse fasce orarie, Publytics fornisce un’analisi minuto per minuto delle pagine viste, permettendoti di osservare l’efficacia delle tue azioni nel corso della giornata. Un’altra caratteristica esclusiva di Publytics è il pannello “Trends”, che consente di confrontare i dati in tempo reale con quelli di giorni precedenti, offrendo un quadro completo dell’andamento del traffico rispetto a date di benchmark selezionate. Questo ti aiuta a prendere decisioni informate e tempestive per migliorare costantemente i risultati del tuo sito web. La piattaforma offre la possibilità di personalizzare e modificare qualsiasi report in modo rapido e intuitivo, aggiungendo facilmente dimensioni personalizzate e filtri avanzati con un semplice click. Questa funzionalità semplifica l’analisi dei dati, rendendola non solo più veloce, ma anche altamente accessibile, eliminando la complessità tipica di altri strumenti di analytics. Grazie a queste opzioni, gli utenti possono ottenere informazioni dettagliate e specifiche, adattando i report alle proprie necessità senza dover acquisire competenze tecniche avanzate o affrontare processi complessi. Confrontando Publytics con altri strumenti di analytics, come Plausible e Chartbeat, emerge un vantaggio competitivo: Publytics non applica il campionamento dei dati, offrendo report più completi e accurati. Inoltre, le sue funzionalità avanzate superano la semplicità di questi strumenti, offrendo un’analisi più approfondita. Rispetto a Matomo, invece, Publytics si distingue per un’interfaccia utente molto più intuitiva, simile a quella di Google Analytics 3, che lo rende facilmente utilizzabile sia da esperti che da utenti principianti. Un altro valore aggiunto di Publytics è la data retention illimitata, che garantisce la conservazione continua dei dati nel tempo, un vantaggio significativo rispetto ad altri strumenti che limitano la durata di archiviazione dei dati. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)