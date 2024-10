Puntocom diventa partner ufficiale della Fondazione Cortina: eventi sportivi di rilievo internazionale ed esperienze VIP

(Adnkronos) – Padova, 22 ottobre 2024. Puntocom, azienda leader nel settore della comunicazione, annuncia con entusiasmo la sua nomina a Business Partner della Fondazione Cortina. Questo accordo triennale affida a Puntocom la responsabilità di promuovere e consolidare nuove collaborazioni con sponsor e partner, aprendo la strada a opportunità di supporto per gli eventi e le numerose attività che si svolgono a Cortina d’Ampezzo, uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti. Grazie a questa collaborazione, i clienti di Puntocom avranno l’opportunità di legare il proprio marchio a eventi sportivi di prestigio, come la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e la Coppa del Mondo di Snowboard, e di vivere esperienze VIP su misura. Tra queste, la partecipazione a manifestazioni esclusive in uno scenario di impareggiabile bellezza, che permetterà ai brand di rafforzare il loro valore percepito e l’immagine associata a sport, benessere e sostenibilità. Oltre agli eventi sportivi, la partnership comprenderà anche iniziative di networking e attività di intrattenimento mirate, offrendo ai brand partner l’accesso a esperienze di grande prestigio in un contesto unico. I partecipanti potranno usufruire di ospitalità di alto livello e spazi riservati nei luoghi più esclusivi di Cortina, consolidando così il legame tra i marchi e gli eventi internazionali di alto profilo. La collaborazione si presenta come un volano di crescita, innovazione e sostenibilità che accompagnerà lo sviluppo degli eventi nei prossimi anni. Per maggiori informazioni Sito web: https://www.ptcom.info/

Email: direzione@ptcom.info

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)