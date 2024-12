QuBox rivoluziona la regalistica aziendale: successo straordinario e ordini chiusi con largo anticipo

(Adnkronos) – Matera, 04/12/2024 – La startup italiana QuBox, specializzata in luxury gift box esperienziali per aziende, ha segnato un traguardo eccezionale nel settore della regalistica aziendale. Le proposte innovative di QuBox hanno riscosso un enorme successo tra le imprese italiane, tanto che l’azienda ha chiuso gli ordini natalizi già dal 30 ottobre, ben prima dell’impennata stagionale della domanda. Fondata con l’obiettivo di trasformare il concetto di regalo aziendale, QuBox offre soluzioni di prestigio capaci di sorprendere e fidelizzare i clienti. A differenza dei classici cesti natalizi, le gift box QuBox non contengono semplici prodotti, ma vere e proprie esperienze da vivere, rivivere e condividere. Ogni box è composta da prodotti consumabili e da oggetti funzionali all’esperienza che restano nel tempo, mantenendo vivo il ricordo dell’emozione e dell’azienda che ha fatto il dono. Uno dei punti di forza di QuBox è la possibilità di scegliere l’esperienza giusta per ogni cliente, creando così un regalo che sembra pensato su misura per lui. Ogni box diventa una vera coccola, progettata per rispecchiare la personalità e gli interessi del destinatario. Questo approccio personalizzato trasforma un semplice omaggio in un gesto autentico, capace di comunicare attenzione e cura verso la persona prima ancora che verso il cliente. Il risultato? Un impatto emotivo profondo, lontano dall’effetto impersonale dei tradizionali cesti gastronomici indifferenziati.

Giuseppe Carlucci, CEO di QuBox, sottolinea: “Nessuno si emoziona per le cose normali. Vogliamo che ogni regalo sia un’esperienza memorabile, capace di lasciare un segno profondo nei rapporti tra aziende e clienti.” QuBox non è solo una soluzione per le festività natalizie. L’azienda progetta e realizza gift box tutto l’anno, ideate per rafforzare le strategie di customer care e marketing aziendale. Queste box permettono di fidelizzare clienti, riattivare rapporti inattivi e ottenere referenze preziose. Ogni box può essere personalizzata con materiali di comunicazione che amplificano il messaggio aziendale e rafforzano il legame con i destinatari. Carlucci aggiunge: “QuBox trasforma un costo aziendale in un investimento profittevole, in grado di elevare la customer experience delle aziende che si affidano a noi e migliorare l’efficacia del loro marketing.” Ubicata a Matera, QuBox è la prima azienda italiana a progettare luxury gift box esperienziali che offrono un valore aggiunto concreto. Ogni box è un invito a vivere esperienze uniche, combinando esclusività e personalizzazione. Sito web https://qubox.it

Email concierge@qubox.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)