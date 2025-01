Report Salesforce: il 90% delle PMI italiane che utilizza l’AI registra un aumento dei ricavi

(Adnkronos) – Una nuova ricerca mostra che le PMI vedono già ottimi risultati grazie all’implementazione di strumenti AI e si stanno preparando per un futuro dominato dagli agenti autonomi Milano, 21 gennaio 2025 — Salesforce (NYSE: CRM), azienda leader mondiale nel settore dell’AI CRM, presenta il nuovo report Small & Medium Business Trends, condividendo approfondimenti da 3.350 leader di piccole e medie imprese (PMI) in 26 paesi, di cui 150 dall’Italia. La ricerca rivela che le PMI più innovative stanno adottando l’Intelligenza Artificiale per sostenere la crescita in un contesto segnato dalla rapida ascesa degli agenti autonomi. Dal report è emerso in particolare che: A livello globale, il 75% delle PMI dichiara di aver introdotto o sperimentato l’Intelligenza Artificiale, riconoscendone i benefici in termini di ricavi, efficienza operativa e miglioramento dell’esperienza cliente. Per quanto riguarda l’Italia: L’espansione delle soluzioni tecnologiche pone una crescente pressione sui leader delle PMI, che devono gestire in maniera efficace infrastrutture digitali sempre più complesse. In Italia: La fiducia dei consumatori è al punto più basso degli ultimi anni. Per fare fronte a questo nuovo mondo dominato da maggiori rischi per la sicurezza e rapidi cambiamenti tecnologici, le PMI scelgono di dare priorità a partnership affidabili. In Italia: “Sappiamo bene, soprattutto nel nostro Paese, che le piccole e medie imprese possono avere team ridotti, ma possono avere un grande impatto sull’economia”, commenta Giovanni Crispino, ESMB Leader di Salesforce. “Grazie all’Intelligenza Artificiale, le PMI hanno ora un’opportunità unica per ottimizzare le operazioni e competere con aziende di dimensioni maggiori. Gli agenti AI autonomi possono automatizzare attività come la gestione dei clienti e i processi di back-office, consentendo anche alle aziende più piccole di massimizzare le risorse disponibili. I dati di questa ricerca dimostrano chiaramente che chi adotta queste tecnologie sta ottenendo vantaggi significativi, tra cui maggiore produttività, personalizzazione dell’esperienza cliente e un sostanziale incremento dei ricavi”. –

Metodologia di ricerca

Salesforce ha condotto un sondaggio doppio cieco su 3.350 responsabili di piccole e medie imprese tra il 3 agosto e il 16 settembre 2024 in 26 paesi. Ulteriori dettagli sulla metodologia e sui dati demografici del sondaggio sono disponibili nel Report completo. –

Salesforce

Salesforce aiuta le aziende di qualsiasi dimensione a reinventare il proprio business con l’AI. Agentforce – la prima soluzione di lavoro digitale per le aziende – si integra perfettamente con le applicazioni Customer 360, Data Cloud e Einstein AI per creare una forza lavoro illimitata, unendo esseri umani e agenti per garantire il successo dei clienti su un’unica piattaforma affidabile. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.salesforce.com.

