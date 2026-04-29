17.1 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

RIBI 2026: l’asset più prezioso del settore della gestione patrimoniale è ora l’identità.

Immediapress
Immediapress
Immediapress
1 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ZURIGO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ — RIBI 2026 rileva un settore messo alla prova sotto ogni aspetto: dalla pressione sulle commissioni, dalla standardizzazione guidata dall’IA, dalla complessità normativa e dal contraccolpo politico contro la sostenibilità. In un contesto del genere, le aziende che stanno guadagnando terreno condividono una caratteristica: la chiarezza della propria identità. 

La top 10 globale dell’indice RIBI 2026 

Quattro nuove società (*) si uniscono alla Top 10 con Suma Capital, una nuova entrata nel RIBI che si posiziona direttamente nella categoria più alta. Sei società mantengono il loro posto, con DPAM e CANDRIAM che figurano costantemente nella Top 10 a livello mondiale. 

Le principali tendenze nell’indice RIBI 2026 

I progressi sono reali, ma con meno di una società su quattro che raggiunge lo status di “innovatrice” (avant-gardist), l’opportunità rimane in gran parte non sfruttata. Le società innovatrici passano dal 20% al 22%; quelle che restano indietro (laggard) scendono dal 46% al 41%. Il Giappone ha meno aziende in ritardo di qualsiasi altro Paese. Sebbene l’Europa continui a guidare la classifica, la storia degli investimenti responsabili non è più un monopolio europeo. 

Infografica – https://mma.prnewswire.com/media/2960666/RIBI_Category_Ranking_Infographic.jpg
 

Più della metà (53%) dei gestori patrimoniali dichiara di avere uno scopo organizzativo su cui fondare la propria identità. Tuttavia, meno della metà (48%) crea differenziazione dall’interno, con almeno un valore o una convinzione che la contraddistingue. In un mercato standardizzato e sotto pressione, le aziende che sanno qual è la ragione della loro esistenza, e la esprimono con coerenza, sono quelle che costruiscono solide culture aziendali e guadagnano una fiducia che nessuna riduzione delle commissioni può comprare. L’esigenza di avere un’identità ben definita non è mai stato così urgente dal punto di vista commerciale. 

L’indice RIBI 2026 include le classifiche delle prime 10 aziende per regione, Paese, dimensione e tipo di asset. 

Partecipa oggi al nostro webcast in diretta per il lancio alle 15:00 CET: https://www.ri-brandindex.org/2026-webinar/
 

L’indice completo 2026, la metodologia ecc. sono disponibili all’indirizzo https://www.ri-brandindex.org/
 

Contatto per i media:Pablo Morales, pablo.morales@brandaffairs.ch, +41 44 254 80 00 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2960665/RIBI_Logo.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ribi-2026-lasset-piu-prezioso-del-settore-della-gestione-patrimoniale-e-ora-lidentita-302756036.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.1 ° C
18.2 °
15.7 °
65 %
0.5kmh
100 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1994)ultimora (974)ImmediaPress (294)Video Adnkronos (291)Tecnologia (73)lavoro (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati