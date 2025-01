Riduzione delle emissioni, accordo tra BPER e CVA

(Adnkronos) –

L’intesa prevede la fornitura alla Banca di energia elettrica prodotta in nuovi impianti da fonti rinnovabili



Modena, 9 gennaio 2025. BPER Banca ha siglato un contratto Corporate Power Purchase Agreement (PPA) con CVA Energie, società di vendita del Gruppo CVA, per la fornitura pluriennale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. CVA, primario operatore del mercato elettrico nazionale produttore esclusivamente di energia rinnovabile, svilupperà nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia. Parte della nuova potenza installata sarà dedicata a soddisfare i consumi energetici dei maggiori siti di BPER in Italia, tra cui le sedi di Modena, Genova, Milano, Torino e Brescia, coprendo circa il 10% dei consumi totali di elettricità della banca. Il restante 90% sarà egualmente alimentato da energia rinnovabile certificata tramite Garanzie d’Origine, consentendo alla Banca di soddisfare le proprie esigenze energetiche esclusivamente attraverso fonti “green”. “BPER Banca prosegue con la sua strategia di riduzione dei propri impatti ambientali – ha dichiarato Giovanna Zacchi, Responsabile Servizio ESG Strategy di BPER Banca -. L’attenzione della Banca verso l’ambiente si esprime sia nell’affiancare le aziende verso una transizione sostenibile, sia trovando soluzioni interne efficaci che realizziamo grazie a partner qualificati come CVA”.

Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA S.p.A. e Presidente e Amministratore Delegato di CVA Energie Srl, ha aggiunto: "I nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia daranno un contributo concreto al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica di BPER. Il Gruppo CVA da sempre produce esclusivamente energia rinnovabile fornendo ai propri clienti energia certificata. Lo sviluppo industriale che ci vede protagonisti della transizione con un incremento della nostra produzione a 2 GW al 2027 consente di fornire ai nostri clienti contratti a medio lungo termine collegati alla produzione di impianti specifici. Ogni giorno con i nostri prodotti e servizi green siamo impegnati nella generazione di valore per le comunità e l'ambiente con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del Paese."