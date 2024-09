Ristorante La Conchiglia, grande successo per l’evento stellato con Igles Corelli e Stiven Toro

(Adnkronos) – Grande partecipazione per l’esclusiva serata culinaria a quattro mani organizzata a Porto San Paolo dallo chef Toro con ospite d’onore lo chef 5 stelle Michelin Corelli Porto San Paolo, 12 settembre 2024.L’esperienza dello chef 5 stelle Michelin Igles Corelli e la passione del collega italo-colombiano Stiven Toro hanno reso unica la serata evento organizzata dal Ristorante La Conchiglia di Porto San Paolo, dove sabato 7 settembre gli ospiti della prestigiosa struttura hanno potuto assaporare un menu dall’alto valore aggiunto, accostato ai vini delle più importanti cantine della Sardegna. Il pescato locale e le materie prime d’alta qualità, insieme alla maestria dell’impiattamento e l’impeccabile servizio, hanno accompagnato le quattro portate pensate da Corelli e Toro per l’occasione. “È stato un onore ospitare il maestro Corelli, mio mentore col quale nel corso degli anni ho stretto un rapporto umano e professionale che mi ha permesso di crescere nel mondo dell’alta cucina”, ha dichiarato Toro, titolare del Ristorante La Conchiglia di Porto San Paolo. Dopo una vita trascorsa in giro per il mondo e a stretto contatto con i più noti chef stellati internazionali come Grant Achatz (3 stelle Michelin a Chicago), NobuMatsuhisa (Tokyo), Gualtiero Marchesi (3 stelle Michelin a Milano), Fabrizio Sangiorgi, Alain Ducasse (3 stelle Michelin a Parigi) e HestonBlumental (Londra), Stiven Toro ha scelto la Sardegna come sua casa, intenzionato a portare l’alta cucina tutto l’anno con eventi speciali e ospiti d’eccezione. A partire da Igles Corelli. “Abbiamo pensato a un percorso esperenziale che unisse la tradizione della cucina sarda all’innovazione dei sapori tropicali”, ha aggiunto chef Corelli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy e rappresentante di ben 5 stelle Michelin. La degustazione ha preso il via con un’antipasto di creme caramel di canocchie, salsa di cetriolo e gin con ostrica fritta, seguito da un primo di risotto alla fragola selvatica con cremina ristretta al pecorino sardo e polipetto di scoglio locale con erbe e yuzu. Per il secondo ancora il mare a farla da padrone, con i calamaretti ripieni con fegato grasso e verdure in salsa ponzu, terminando con un dolce cremoso al cocco con ananas flambé al rum e croccante di mandorla e menta artica. Quella organizzata al Ristorante la Conchiglia di Porto San Paolo è stata una serata esclusiva, occasione per assaporare il talento di due chef pluripremiati come Igles Corelli e Stiven Toro in un’atmosfera intima e preziosa per il palato. CONTATTI: https://ristorantepizzerialaconchiglia.com/

