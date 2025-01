Roma. Imbrattate serrande sede nazionale Pro Vita & Famiglia: “Noi associazione più discriminata d’Italia”

(Adnkronos) – Roma, 28 gennaio 2025.Pro Vita & Famiglia Onlus denuncia un nuovo atto vandalico contro la propria sede nazionale a Roma in Viale Manzoni. Si tratta del 16° episodio simile negli ultimi tre anni. Questa mattina i dipendenti della Onlus hanno trovato cinque serrande imbrattate con vernice rossa, simboli trans-femministi e invettive come “del vostro parere ce ne fo***amo”, “l’amore non sapete cosa c****o sia”, “il vostro Dio è l’odio” “non chiediamo nulla a voi se non silenzio”, “voi non proteggete i bambini, li usate”. Dalle registrazioni del circuito di sorveglianza esterna l’atto vandalico risulta essere stato compiuto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. “Con 16 atti vandalici subiti in tre anni siamo l’associazione più discriminata ed osteggiata d’Italia, e questo solo perché difendiamo la vita degli esseri umani più fragili e indifesi, i bimbi nel grembo materno, e denunciamo l’indottrinamento ideologico di bambini e adolescenti nelle scuole, confusi dalle teorie antiscientifiche sulla fluida identità di genere delle associazioni LGBT. Ogni attacco subito non ha fatto altro che fortificare il nostro impegno e aumentare la stima dei cittadini comuni verso la nostra attività, e anche stavolta accadrà lo stesso”. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)