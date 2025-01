Salute uro-andrologica, assegnato il bollino azzurro a Nuova Villa Claudia﻿

(Adnkronos) –

Il riconoscimento, conferito dalla Fondazione Onda ETS, premia le strutture sanitarie virtuose nell’ambito dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico

Roma, 17 gennaio 2025.Nuova Villa Claudia ha ottenuto ieri, giovedì 16 gennaio, il “Bollino Azzurro”, importante riconoscimento conferito dalla Fondazione Onda ETS alle strutture sanitarie virtuose nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico con approccio multidisciplinare, con particolare attenzione al tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. L’assegnazione a Nuova Villa Claudia del Bollino Azzurro si aggiunge al “Bollino Rosa”, conseguito per tre anni consecutivi grazie ai servizi e ai percorsi dedicati alle principali patologie che riguardano il genere femminile. Il Bollino Azzurro rappresenta il coronamento dell’impegno portato avanti negli anni da Nuova Villa Claudia nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione della salute uro-andrologica e per il costante impegno nello sviluppo di trattamenti innovativi e mininvasivi nella lotta al tumore della prostata, con l’obiettivo di migliorare significativamente la qualità di vita del paziente. “Siamo molto orgogliosi di aver conseguito questo riconoscimento a fronte del nostro costante impegno nel miglioramento dell’offerta sanitaria di altissima qualità della nostra struttura – ha dichiarato il dott. Gian Luigi Rizzo, Amministratore Unico di Nuova Villa Claudia -. Attraverso percorsi multidisciplinari personalizzati sul paziente, sulla sua patologia ed i suoi bisogni, l’uso di alta tecnologia quali il Robot Da Vinci e il Robot Ily, in esclusiva per il trattamento robotico della calcolosi e i trattamenti chirurgici mininvasivi, Villa Claudia può oggi essere riconosciuta come un’eccellenza nel campo urologico ed andrologico”. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)