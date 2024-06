Salvatore Congedi, Monteforte Resort: “Vacanze da sogno all’insegna del relax e del benessere? La meta ideale è il Salento”

(Adnkronos) – Mare e divertimento ma anche cultura, storia e arte. E’ nel cuore di questo “triangolo magico” che sorge il resort di lusso che, grazie alle recensioni, è risultato nell’1% dei migliori hotel in Italia e il 3% nel mondo Lecce, 25 giugno 2024.Circa 200 chilometri di coste frastagliate, insenature, grotte, scogli e spiagge “caraibiche” di sabbia finissima, ma anche un entroterra caratterizzato da borghi ricchi di storia, bellezza, arte, tradizioni e cultura. E’ il Salento, lo splendido tacco d’Italia, un territorio che offre ancora la possibilità di vivere una vacanza serena e tranquilla, piena di opportunità ma senza il tipico sovraffollamento di molte località balneari. E proprio nel cuore del Salento, a pochi chilometri da un meraviglioso litorale, sorge Ugento riconosciuta dalla Regione Puglia come Città d’Arte, e tra i Borghi Autentici d’Italia. “Ci troviamo in un triangolo magico che va da Santa Maria di Leuca a Otranto e Gallipoli – spiega con un entusiasmo contagioso Salvatore Congedi, proprietario del Monteforte Resort, dimora storica risalente al 1850 e restaurata nel 2007 – Una terra ancora poco conosciuta ma che offre scenari mozzafiato, un mare cristallino e un’ospitalità senza uguali! Sedici anni fa abbiamo voluto restaurare questa dimora storica armonizzando l’architettura classica con l’innovazione stilistica e coniugando in maniera distensiva colori, materiali e arredi di design. E con orgoglio possiamo dire che molti ospiti non ci hanno mai lasciati da allora, continuando a tornare qui per ogni vacanza o per qualche giorno di relax”. Le numerose recensioni ricevute dal Monteforte Resort, in effetti, raccontano di un ambiente unico, familiare, dove ci si sente coccolati e a casa propria. Tanto che pochi anni fa, grazie alle recensioni positive, la struttura è risultata tra i migliori hotel di Lecce e d’Italia, secondo HotelsCombined, popolare strumento di comparazione di hotel. “Su un punteggio massimo di 10 – continua Salvatore Congedi – abbiamo ottenuto 9,7 risultando nell’1% dei migliori hotel in Italia e il 3% nel mondo. Ma il nostro vero vanto sono le parole di stima e di amicizia che ci lasciano tutti i nostri clienti perché il nostro obiettivo è che vivano un’esperienza indimenticabile e per questo li coccoliamo in ogni modo”. Gli ospiti vengono accolti nelle 6 lussuose suites con prodotti tipici salentini, possono rilassarsi nella vasca idromassaggio riscaldata e cromoterapica sulla terrazza panoramica con vista sul Castello di Ugento, possono usufruire di lezioni di bio ginnastica terapeutica o seguire i preziosi consigli su itinerari, luoghi da visitare o dove potersi divertire. Dal 2022 è presente all’interno della struttura il ristorante Duca, aperto anche agli esterni, dove poter gustare i piatti tipici salentini rivisitati grazie ad uno stile culinario contemporaneo. “Abbiamo anche creato – conclude Salvatore Congedi – un’esclusiva tessera beach club che, a prezzo vantaggioso, garantisce ombrellone, due lettini e telo mare in una zona esclusiva nella vicina spiaggia presso il Lido Coco Loco a Marina di Ugento e presso il Lido Punta della Suina a Gallipoli”. Per qualsiasi informazione si può consultare il sito https://www.monteforteresort.com/



