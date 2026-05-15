Sapienza ricorda Franco Ferrarotti con l’incontro-spettacolo “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente”

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Roma, 15/05/2026 – A distanza di quasi due anni dalla scomparsa di Franco Ferrarotti, figura fondativa della sociologia italiana, si apre un ciclo di eventi per celebrare il suo centenario. Il primo incontro, dal titolo “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente”, si terrà venerdì 15 maggio alle ore 16.00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, in via Salaria 113, Roma.

Questa prima iniziativa nasce da un’idea di Vittorio Cotesta e propone una rilettura originale del pensiero di Ferrarotti attraverso una forma narrativa e dialogica che intreccia memoria, riflessione sociologica e restituzione teatrale. Al centro dell’incontro vi è infatti un’intervista-dialogo immaginata tra Ferrarotti e Cotesta, costruita a partire dalla storica conferenza tenuta a Roccagorga nel maggio 1983 sulla crisi dello Stato sociale in Italia, poi pubblicata nello stesso anno presso l’editore Dedalo a cura dello stesso Cotesta.

A più di quarant’anni da quella serata, e dopo la scomparsa di Franco Ferrarotti nel novembre 2024, il progetto recupera e rilancia i nodi centrali della sua riflessione: la crisi dello Stato sociale, la struttura del potere, il ruolo della sociologia, fino ad arrivare a questioni oggi decisive come la configurazione del potere capitalistico globale, l’intelligenza artificiale e il ruolo della religione nella società contemporanea. Il percorso si chiude idealmente su un tema caro a Ferrarotti, evocato anche attraverso il suo volume “Una teologia per atei”, con una riflessione sulla spiritualità e sulla persistente centralità del religioso nel mondo secolarizzato.

La sceneggiatura è firmata da Pier Giulio Cantarano e Vittorio Cotesta, mentre la regia è di Pier Giulio Cantarano. La ricerca iconografica è a cura di Giulio Edoardo Cantarano e le voci narranti sono quelle di Pier Giulio Cantarano e Robin Corradini. Durante la narrazione saranno proiettate immagini di Ferrarotti in diversi momenti della sua vita, accompagnate da una colonna musicale tratta dalla Sinfonia “Dal nuovo mondo” di Antonín Dvořák.

L’incontro, aperto da un saluto del Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Luca Dezi, sarà coordinato da Mihaela Gavrila e si concluderà con un intervento di Laura Ferrarotti.

Più che una semplice commemorazione, l’iniziativa si propone come un’occasione pubblica di ascolto, dibattito e confronto con l’eredità intellettuale di Franco Ferarotti, che ha saputo coniugare ricerca sul campo, riflessione teorica e lettura critica del presente. Un omaggio alla sua voce controcorrente e, insieme, un invito a misurarsi ancora oggi con le domande radicali che la sua sociologia continua a porre.

Questo appuntamento sarà seguito, il 18 al 19 giugno 2026, dal convegno

“Franco Ferrarotti e i suoi 100 anni. Il passato al servizio del futuro attraverso una vita dedicata alla Sociologia in Sapienza e nel mondo”, organizzato sempre presso Sapienza Università di Roma.

Venerdì 15 maggio 2026, ore 16.00



Corso di Entertainment and Television Studies del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale



Aula Magna, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, Roma



Ingresso libero



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Cattedra di Entertainment and Television Studies, Sapienza Università di Roma

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