Sara Vanetti, Salva La Tua PMI: il Bestseller su come raggiungere il successo aziendale con il Metodo Efficaciente

(Adnkronos) – Milano, 16.07.2024 – Spesso, chi fa impresa, è talmente assorto dai vari problemi quotidiani da perdere di vista la visione aziendale nel suo insieme. Quel che è certo è che l’obiettivo di qualsiasi imprenditore dovrebbe essere, da un lato quello di massimizzare i margini e dall’altro quello di minimizzare i rischi derivanti dalla propria attività. Peccato che non tutti ci riescano. Per tutti quegli imprenditori che desiderano rendere più efficiente la propria azienda ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Sara Vanetti “SALVA LA TUA PMI. Massimizza I Margini E Minimizza I Rischi Per Il Successo Della Tua Impresa Grazie Al Metodo Efficaciente” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per gestire con successo la propria azienda massimizzando i profitti. “Il mio libro è un viaggio alla scoperta delle risposte a tutte le domande che un imprenditore può avere sulla gestione efficace della propria azienda. Utilizzando un linguaggio semplice e diretto, spiego come massimizzare i margini di profitto, ridurre i rischi imprenditoriali e trasformare la propria visione aziendale” afferma Sara Vanetti, autrice del libro. “Al suo interno, esploro i segreti della gestione aziendale di successo, analizzo le sfide quotidiane che gli imprenditori affrontano e fornisco soluzioni pratiche per superarle. Ogni capitolo è ricco di esempi concreti e case history, che aiutano a comprendere meglio i concetti presentati così da applicarli nella pratica quotidiana”. Secondo Sara Vanetti, guidare la propria azienda verso il successo è possibile: tutto sta nel seguire i numerosi consigli e suggerimenti presenti nel libro, finalizzati a massimizzare i propri margini di profitto e allo stesso tempo minimizzare i rischi imprenditoriali. Non a caso, il metodo “Efficaciente”, sviluppato dall’autrice, è uno strumento potente per garantire il successo e la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese. “Già a partire dalle prime pagine si evince l’obiettivo di Sara Vanetti: aiutare gli imprenditori a diventare veri leader aziendali prendendo il controllo delle loro imprese e, di conseguenza, della loro vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A mio parere è fondamentale diffondere la conoscenza delle strategie condivise dall’autrice, in quanto molti imprenditori sono ancora alla ricerca di soluzioni efficaci per proteggere e far prosperare le loro aziende”. “Era parecchio tempo che pensavo di scrivere un libro: sentivo il bisogno di aiutare gli imprenditori mettendo a disposizione, in modo estremamente pratico, metodi e modelli raggruppati nel Metodo Efficaciente da me creato, utilizzati con successo nei 25 anni della mia attività all’interno delle aziende e, contemporaneamente, come consulente” conclude l’autrice. “Bruno Editore offre un supporto completo ai suoi autori, curando non solo la pubblicazione del libro ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/45uuQHn

La Dott.ssa Sara Vanetti si è laureata in Economia e Commercio nel 1998, perfezionando successivamente le proprie competenze con un corso post-laurea che le ha permesso di svolgere uno stage in una multinazionale. Assunta nella stessa azienda, ha ricoperto il ruolo di Quality System Manager per sei anni. Nel 2001, intanto, ha anche avviato la sua attività autonoma, collaborando con una società di consulenza e acquisendo successivamente le quote, divenendone socia e Responsabile Commerciale. Uscita dall’azienda multinazionale nel 2005, per i successivi 8 anni ha anche lavorato part-time occupandosi di sistemi di gestione e ottimizzazione processi in un’azienda commerciale del settore Recycling, contribuendo alla crescita di mercato e dimensionale dell’azienda da 5 a 35 dipendenti. Con incarichi di Quality System Manager in outsourcing in aziende impiantistiche, industriali, commerciali e agro-alimentari in forte crescita e contemporanea attività come freelance in progetti di consulenza manageriale, ha integrato continuamente nuove competenze, partnership e contatti. La Dott.ssa Sara Vanetti si dedica con passione a migliorare l’efficacia e l’efficienza aziendale intervenendo su strategia, processi e persone, con l’obiettivo di trasformare gli imprenditori in veri leader aziendali. Sito web: www.saravanetti.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

