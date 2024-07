Schneider Electric continua a perseguire i suoi obiettivi di sostenibilità con forte determinazione.

(Adnkronos) – Comunicati i risultati di metà anno relativi agli obiettivi globali e locali di sostenibilità dell’ambizioso programma “Schneider Sustainability Impact” 2021 – 2025.

Stezzano (BG), 31 luglio 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha rilasciato oggi i suoi risultati di impatto di sostenibilità per il secondo trimestre del 2024, nel quadro della comunicazione dei suoi risultati finanziari semestrali. Il monitoraggio e la divulgazione dei progressi trimestrali del programma Schneider Sustainability Impact (SSI) è fondamentale per il raggiungimento dei suoi obiettivi globali e locali nel periodo 2021-2025 e contribuisce ai suoi sei impegni di sostenibilità nel lungo termine. Lo scorso mese Schneider Electric è risultata in cima alla lista delle “Aziende più sostenibili al mondo per il 2024” stilata da TIME Magazine e Statista, evidenziando ulteriormente l’importanza strategica che attribuisce all’impatto della sostenibilità. Questo riconoscimento enfatizza la leadership climatica di Schneider Electric nella definizione di obiettivi ambiziosi e la sua esperienza nell’aiutare i clienti a diventare più efficienti dal punto di vista energetico e di riduzione delle proprie emissioni. “Essere al primo posto nella classifica delle aziende più sostenibili stilata dal TIME conferma quanta ambizione e quanta dedizione siano necessarie per promuovere la decarbonizzazione delle catene del valore e l’evoluzione dei modelli di business”, ha dichiarato Xavier Denoly, Senior Vice President of Sustainable Development di Schneider Electric. “Considerato che resta un anno e mezzo per raggiungere le ambizioni di sostenibilità per il 2025, ciascuna delle iniziative globali e locali di trasformazione di Schneider ci aiuta a rafforzare costantemente e deliberatamente i nostri risultati e a lottare per un impatto duraturo”.

In questo trimestre Schneider Electric ha tenuto il passo su: •Azione per il clima: superando la barriera dei 600 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio risparmiate ed evitate per i clienti, grazie a prodotti, software e servizi a risparmio energetico. Schneider Electric continua a fare progressi costanti ogni trimestre ed è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di aiutare i propri clienti a risparmiare ed evitare 800 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2025. Anche gli sforzi per accelerare la decarbonizzazione dei fornitori e ridurre le emissioni Scope 3 sono stati premiati con un’impressionante progressione: dal 19% dello stesso periodo del 2023 al 33% di questo trimestre. ll progetto Zero Carbon di Schneider Electric incoraggia i fornitori strategici ad adottare un’energia più pulita, mettendoli in contatto con i fornitori di soluzioni e offrendo supporto in loco, analisi di mercato delle energie rinnovabili e formazione specialistica. •Dare potere a tutte le generazioni e fornire opportunità di apprendimento e sviluppo per soddisfare l’ambizione di Schneider di formare 1 milione di persone con competenze di gestione dell’energia entro la fine del 2025. Grazie alla lunga collaborazione con le ONG e all’incoraggiamento dei dipendenti a spendere le proprie ore di volontariato facendo formazione, 682.000 persone in tutto il mondo hanno beneficiato di queste opportunità di formazione e imprenditorialità. Di recente, la Schneider Electric Foundation ha collaborato con INCO in Senegal al programma di apprendimento digitale “Get into Energy Transition”. Alla fine del trimestre, il punteggio nel Schneider Sustainability Impact è di 6,78, un risultato promettente per raggiunger l’obiettivo di fine anno di 7,40 su 10. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il report Q2 2024 del programma Schneider Sustainability Impact, che include una dashboard dettagliata. Altri elementi chiave del secondo trimestre in materia di sostenibilità: •Premio per il Miglior Documento di Registrazione Universale ai Transparency Awards 2024 •Certificazione Living Wage per il secondo anno assegnata dal Fair Wage Network per garantire che tutti i dipendenti siano valutati e retribuiti equamente •Primo posto nella classifica “Supply Chain Top 25” di Gartner •Riconoscimento della soluzione Schneider Home quale Prodotto Sostenibile del 2024 assegnato da Green Builder •Lancio del sistema di elettrificazione rurale e di produzione di energia pulita Villaya Flex per le comunità off-grid

Risorse correlate: •Comunicato stampa (in inglese) dei risultati finanziari ed extra-finanziari di Schneider Electric per il primo semestre 2024 •Obiettivi ESG- Environmental, Social and Governance di Schneider Electric:

