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Scuola e tutela dei consumatori: nel Lazio arriva “Le relazioni gentili nel mercato”, il progetto che insegna ai giovani a difendersi da trappole e costi nascosti

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Educare studenti e cittadini a un consumo più consapevole, promuovendo trasparenza, correttezza e conoscenza dei propri diritti nel mercato contemporaneo. È questo l’obiettivo di “Le relazioni gentili nel mercato”, il progetto promosso dall’Associazione culturale “cento giovani” nell’ambito del programma della Regione Lazio a tutela dei consumatori, finanziato con fondi MIMIT ex lege 388/2000. 

L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attraverso incontri interattivi e attività laboratoriali dedicate ai temi della cittadinanza economica, della pubblicità, della trasparenza contrattuale e della responsabilità nelle relazioni tra imprese e consumatori. 

Tra i momenti centrali del percorso, particolare interesse ha suscitato il format “Le 10 trappole del consumatore”, ideato per aiutare i ragazzi a riconoscere alcune delle dinamiche più diffuse del mercato contemporaneo: rinnovi automatici, costi nascosti, prove gratuite che si trasformano in abbonamenti, sistemi “buy now pay later” e altre forme di pressione commerciale e finanziaria. 

Accanto al lavoro nelle scuole, il progetto ha promosso anche un corso di italiano giuridico rivolto a cittadini non madrelingua con conoscenza di inglese, francese o spagnolo. L’obiettivo è fornire strumenti concreti ai nuovi residenti per affrontare con maggiore consapevolezza pratiche quotidiane come la sottoscrizione di contratti per energia, gas o telefonia, oppure la redazione di un curriculum vitae corretto dal punto di vista linguistico e professionale. 

Il progetto è stato sviluppato insieme a Edoardo Bellafiore, docente presso la Libera Università Maria Santissima Assunta e tra gli ideatori del Manifesto della Gentilezza. 

Le attività si sono svolte presso la sede dell’Associazione culturale “cento giovani” e attraverso incontri con gli studenti dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio e dell’Istituto di Istruzione Superiore Dante Alighieri, creando momenti di confronto sui temi della correttezza, della qualità delle relazioni economiche e della tutela dei consumatori. 

Nel corso del programma è stato inoltre rilanciato il podcast “Per una lotta allo spreco da favola (ops… da fiaba)”, nato in occasione di un precedente progetto e dedicato alla diffusione di buone pratiche contro lo spreco e per il consumo responsabile, attraverso il linguaggio delle fiabe e della tradizione popolare. 

 

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di KTP.Agency

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