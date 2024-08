Scuola. Pro Vita Famiglia: Bene Valditara su educazione civica, adesso stop a progetti gender e carriera alias

(Adnkronos) – 8 agosto 2024. Contrasto all’utilizzo di ogni tipo di droga, lotta alle dipendenze, anche tecnologiche, rispetto delle donne e soprattutto rafforzamento del primato dell’essere umano su ogni concezione ideologica. Esprimiamo soddisfazione per l’adozione di questi punti all’interno delle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, presentate dal ministro Valditara e che saranno in vigore già dall’anno scolastico 2024/2025 che sta per iniziare. La volontà di contrastare ogni concezione ideologica e favorire così il sano sviluppo di ogni studente va nella stessa direzione di quanto Pro Vita & Famiglia chiede da tempo, ovvero il contrasto ad ogni tipo di progetto ideologico gender e Lgbtqia+ all’interno delle scuole e dell’illegale, pericolosa e altrettanto ideologica “Carriera Alias”, che rischia di instillare nella mente dei giovani la falsa concezione che si possa davvero “nascere nel corpo sbagliato” e per questo quindi intraprendere percorsi di transizione di genere sociale e chirurgica. Siamo inoltre soddisfatti che il ministro Valditara abbia sottolineato l’importanza di contrastare nel mondo scolastico tutte le forme di

“dipendenze derivanti da droghe, fumo, alcool, doping, uso patologico del web, gaming e gioco d’azzardo”. Un’emergenza attuale e diffusa che colpisce i nostri giovani è infatti quella dell’iper digitalizzazione, che può anche avere derive ancora più devastanti se pensiamo ai contenuti per adulti e sessualmente espliciti che girano sul Web senza nessun controllo e che vanno a colpire giovani e addirittura bambini. In tal senso ben venga la conferma del “divieto di utilizzo, anche a fini didattici, dello smartphone dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola secondaria di primo grado”. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus in merito alle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, presentate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il quale le ha oggi inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per un parere non vincolante. Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)