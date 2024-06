Seinse, “It just makes Seinse”-Spring Summer 2025

(Adnkronos) – Seinse è uno dei principali brand di total look Uomo presenti sul mercato italiano ed internazionale. Firenze, 11 Giugno 2024. Nato nel 2014, ha saputo evolvere nel corso di poche stagioni all'interno di un percorso qualitativo e creativo, posizionandosi così in vetta alle scelte di stile di migliaia di uomini in tutto il mondo. La proposta per la collezione Spring Summer 2025 celebra l'armonia cromatica perfetta, che favorisce il gioco delle "infinite combinazioni". L'evoluzione qualitativa impreziosisce ulteriormente il prodotto che non dimentica il gusto e le passerelle più recenti. I colori principali spaziano dai toni rilassati di un panorama costiero a quelli più decisi della pianura estiva, conferiscono uno sguardo sereno su quanto c'è di bello nella moda maschile. L'azzurro polveroso si mescola al tono della sabbia del deserto e al verde salvia di incontaminate vegetazioni, proponendo un viaggio di ispirazione coloniale, la cui colonna sonora è una playlist dal sapore indie rock inglese. Comfort e versatilità caratterizzano le forme della collezione, linee pulite impreziosite da dettagli che rendono i capi unici e riconoscibili. L'uomo Seinse può decidere liberamente se indossare un look casual o elegante assecondando il suo "State of mind" che è alla base della filosofia del marchio. L'utilizzo delle fibre naturali, come il lino e la scelta di cotoni organici, si affianca a capi tinti con pigmenti naturali, uno sguardo verso un futuro diverso che non rinunci alla qualità e alla durata del prodotto. Accurata manifattura, bottoni pregiati, stampe all over mai banali completano la mission del marchio conferendo un look sempre contemporaneo e sofisticato. ''It just makes Seinse" è il messaggio che rappresenta questo nuovo capitolo del marchio, un invito ad esprimere con massima libertà il proprio estro, per essere sempre se stessi, mettendosi in gioco senza remore. Seinse coniuga ricerca, attenzione ai trend ed una manifattura accurata; ha un target di appassionati trasversale, attenti alle mode ma capaci di criticità e scelte consapevoli. Seinse è un brand del Gruppo GGM Italia, simbolo di design e manifattura italiana da più di З0 anni. Info Pitti: Pitti Immagine Uomo 106 Dal 11 giugno al 14 giugno – Costruzioni Lorenesi – Piano Terra – nº 01 Fortezza da Basso – Firenze, Italia #Firenze #pitti #modauomo #moda #seinse #tendenze

www.seinse.it @seinse.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)