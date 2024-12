Serie A – Atalanta-Milan, De Ketelaere vuole prendersi la scena

(Adnkronos) –

Roma, 5 dicembre 2024 – Le tre big lombarde sono le protagoniste del venerdì di Serie A. Al Gewiss Stadium, l’Atalanta ospita il Milan in un match dai mille significati per entrambe. La Dea sogna, per una notte, di essere da sola in testa alla Serie A, in attesa del secondo big match di giornata tra Napoli e Lazio; il Diavolo prova a rientrare clamorosamente nella lotta per il titolo. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Gasperini ampiamente favoriti a 1,95 contro il 3,75 dei rossoneri con il pareggio in quota a 3,60. Difficilmente Atalanta e Milan si dividono la posta visto che, negli ultimi dodici incroci, solo in tre occasioni la gara è termina senza né vincitori né vinti. Si preannuncia una gara ricca di marcature, la Combo Gol + Over 2,5 si gioca a 1,75, che potrebbero generare anche un Ribaltone che pagherebbe 6 volte la posta. Ma chi sarà a sbloccare la gara? L’Atalanta, a 1,67, parte avanti rispetto al Milan, in quota a 2,40, per segnare il primo gol del match. Gli occhi di tutti, neanche a dirlo, saranno sul grande ex, Charles De Ketelaere. Il belga sta vivendo una stagione pazzesca, 4 gol e 9 assist finora in stagione, e vuole prendersi la scena contro chi l’ha portato in Italia: CDK protagonista con gol o assist è offerto a 2,10. Al suo fianco agirà il capocannoniere del campionato, quel Mateo Retegui che, a 2,50, è il maggior indiziato a entrare nel tabellino dei marcatori. Il Milan ha in Alvaro Morata, a segno a 3,50, il suo terminale offensivo ma è Tijjani Reijnders l’uomo in più dei rossoneri in questo momento: l’olandese va a caccia dell’ottavo gol dell’anno, ipotesi in quota a 6,00. Sono i campioni d’Italia dell’Inter ad aprire la giornata di Serie A ospitando il Parma. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a 1,18 rispetto al blitz emiliano, che pagherebbe 14 volte la posta, mentre si scende a 7,50 per il pareggio. Dato curioso: l’Inter non batte il Parma, in campionato a San Siro, dall’aprile 2013. Allora fu un gol di Tommaso Rocchi, a 9 minuti dal termine, a decidere la gara. Un altro risultato esatto di 1-0 si gioca a 11 per i padroni di casa mentre è dato a 40 quello in favore di Bonny e compagni. Un gol da fuori area, a 2,25, o una rete dalla panchina, a 2,50, potrebbero così indirizzare la gara in un senso o nell’altro. Decisivo si potrebbe rivelare anche un calcio di rigore, in quota a 2,80, mentre una rete nell’ultimo quarto d’ora di gara si gioca a 1,57. Marcus Thuram vuole prendere per mano l’Inter ed è pronto a stappare la partita: il francese primo marcatore è offerto a 4,10. Sarà dunque uno scontro tra transalpini perché Ange-Yoan Bonny, a 5,00, vuole regalare al Parma la seconda vittoria consecutiva.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



