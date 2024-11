Serie A, effetto San Siro nelle quote di Milan-Juventus esordio in salita per Ranieri a Napoli

(Adnkronos) –

Fonseca avanti a 2,21 per colmare il distacco dalla zona Champions. Roma chiamata all’impresa: si gioca a 4,92 il colpo sul campo della capolista



Roma, 22 novembre 2024 – La Juventus per consacrarsi come pretendente al titolo, il Milan per colmare il gap che lo separa dalle prime della classe. Il sabato sera della Serie A offre un incrocio di prim’ordine per il 13° turno. La Juve torna a San Siro dopo il 4-4 contro l’Inter, con l’intenzione, questa volta, di conquistare il bottino pieno. Non sarà facile secondo gli esperti di Planetwin365, che puntano sul fattore campo e vedono il Milan favorito a 2,21, con il pareggio in lavagna a 3,15 e il colpo ospite offerto a 3,33. Anche le preferenze degli scommettitori pendono dalla parte del Diavolo: il 43% ha scelto il segno «1», il 29% ha optato per il pari, mentre il 28% crede nella vittoria bianconera. La Juventus ha segnato solo due gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro il Milan e sabato Thiago Motta dovrà anche ridisegnare l’attacco per l’assenza di Vlahovic. Gli analisti però sono ottimisti su una rete per entrambe le squadre, con il Goal a 1,77 contro l’1,94 del No Goal. Più difficile, invece, una gara da Over 2,5, in lavagna a 2,03 rispetto all’1,70 dell’Under 2,5. Lato Juve, mancherà il centravanti e le quote per i possibili marcatori pendono tutte dalla parte rossonera: Morata in pole a 3,25, Leao segue a 3,75 e Pulisic a 4. Primo tra gli ospiti è Yildiz, offerto a 4,75 e già autore di una doppietta a San Siro; Conceicao paga 5,50, mentre l’acuto di Weah, probabilmente schierato da falso nove, si gioca a 6. Grande attesa poi per Napoli-Roma di domenica pomeriggio, esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Impatto non facile per l’ex allenatore del Cagliari, che è atteso da un calendario in salita, a partire dalla sfida alla capolista, favorita su Planetwin365 a 1,75. Il colpo ospite, che manca da marzo 2018, paga 4,95, mentre il pareggio vale 3,55. Le quote, dunque, risentono del divario in classifica e della situazione delicata della Roma: oltre la metà degli scommettitori (54%), infatti, ha scelto la vittoria partenopea, il 27% il pari e il 19% il successo di Ranieri. Equilibrio tra Goal (1,83) e No Goal (1,87), mentre l’Under 2,5 è in vantaggio a 1,77 sull’Over 2,5, proposto a 1,94. Lukaku affronta la sua ex squadra, per cui lo scorso anno ha realizzato 21 reti tra tutte le competizioni. Il gol del belga paga 2,50, mentre si sale a 2,65 per Kvaratskhelia. Con Dybala in forte dubbio, attacco giallorosso guidato da Dovbyk, in lavagna a 3,50. Ma attenzione a El Shaarawy, che, reduce dalla doppietta al Bologna, ha castigato il Napoli cinque volte in carriera, tutte in trasferta: una rete del Faraone si gioca a 6. In discesa il weekend dell’Inter, che aprirà la giornata di campionato sul campo dell’Hellas Verona: la vittoria nerazzurra viaggia a 1,35 su Planetwin365, con il pari dato a 5,20 e il colpo gialloblù a 7,85. Favorita anche l’Atalanta, offerta vincente a 1,64 a Parma (4,89), mentre si preannuncia in salita la trasferta della Fiorentina a Como: viola avanti a 2,36, con la vittoria dei padroni di casa, che manca da sei gare, in lavagna a 3,18. Sfida insidiosa anche per la Lazio, che nel posticipo di domenica sera riceve all’Olimpico il Bologna, reduce proprio dai tre punti conquistati nello stesso stadio contro la Roma: comanda il segno «1» a 1,87, pareggio visto a 3,40 e colpo ospite a 4,42. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)