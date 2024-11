Serie A –Fiorentina-Inter: fuori i secondi al Franchi. Atalanta all’esame Roma: Retegui ancora in gol a 2,50 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 29 novembre 2024 –Terminati gli impegni europei, le formazioni della Serie A ripartono con il quattordicesimo turno che vede due big match in programma tra Firenze e Roma. Al Franchi, domenica pomeriggio, si sfidano due delle squadre più in forma del torneo, appaiate a quota 28 a una sola lunghezza dal Napoli capolista: Fiorentina e Inter. Gli esperti Sisal ritengono i campioni d’Italia favoriti a 2,00 contro il 3,75 dei padroni di casa mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Viola che vogliono non solo staccare i nerazzurri ma cercano di abbattere un tabù: la Fiorentina, infatti, non batte l’Inter al Franchi da sette anni e mezzo. Partita ad alto tasso di spettacolarità: la Combo Goal + Over 2,5, a 1.93, è molto probabile ma non è da escludere anche un Ribaltone, offerto a 6,75. Tante marcature sono nelle corde del match visto che si sfidano il secondo e il quarto reparto offensivo del campionato. Molti gol derivano da molte conclusioni: i ragazzi di Inzaghi sono ampiamente favoriti, a 1,38, per tirare più in porta rispetto a Moise Kean e compagni, dati a 4,10. Proprio l’attaccante della Nazionale, con 9 reti, è uno dei leader della Fiorentina: andare in doppia cifra è impresa che si gioca a 3,00. In casa Inter c’è però un Marcus Thuram in grandissima forma come dimostrano i 9 gol e 3 assist distribuiti in 13 giornate: il francese protagonista con una marcatura o un passaggio vincente è in quota a 1,87. La giornata si conclude con un Monday Night di lusso all’Olimpico: Roma-Atalanta. I giallorossi sono in crisi in campionato, tredicesima posizione e soli tre successi, ma sono reduci dal pareggio, e dalla prestazione, in Europa League contro il Tottenham. La Dea, al contrario, sta volando: dieci vittorie nelle ultime undici giocate in tutte le competizioni. In più, negli ultimi nove anni, la Roma ha sconfitto l’Atalanta, all’Olimpico, in una sola occasione. Normale che gli esperti Sisal vedano Lookman e compagni favoriti a 2,20 rispetto al 3,25 dei giallorossi con il pareggio offerto a 3,20. A differenza del Franchi, sulla riva del Tevere sono attesi pochi gol tanto che il risultato esatto di 1-0 si gioca a 8,50 quello in favore dell’Atalanta mentre quello per la Roma pagherebbe 11 volte la posta. Gli episodi la faranno da padrone: un rigore è dato a 2,75, un’espulsione a 4,10 mentre un gol dalla panchina si gioca a 2,50. L’ipotesi che vengano colpiti almeno 2 legni è data a 5,50: normale essendo Roma e Atalanta prima e seconda in questa speciale classifica. Mateo Retegui, capocannoniere del campionato, vuole lasciare il segno all’Olimpico, a 2,50. Ma i giallorossi sperano che Paulo Dybala, a 4,00, trovi lo spunto dei giorni migliori. Terzo big match di giornata è Torino-Napoli sebbene i granata abbiano raccolto appena un punto nelle ultime quattro uscite mentre gli azzurri guardano tutti dall’alto della classifica: Napoli favorito a 1,75 rispetto al 5,25 del Toro mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Partite sulla carta in discesa per il Milan, vincente a 1,33, contro l’Empoli, blitz a San Siro a 9,00, e per la Juventus, tre punti a 1,70, ospite del Lecce, trionfo a 5,50. La Lazio di Baroni, vittoria a 1,80, vola a Parma, offerto a 4,00, in una trasferta da non sottovalutare. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

