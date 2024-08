Serie A: Inter a bassa quota all’esordio scudetto, Juve e Napoli inseguono i nerazzurri

(Adnkronos) –

Roma, 16 agosto 2024 – L’Inter fa il suo ingresso nella nuova stagione come la squadra da battere. In attesa di scoprire gli esiti dei cambi in panchina delle altre big, gli uomini di Inzaghi puntano a riconfermarsi dopo la conquista della seconda stella, a partire dall’esordio in Serie A con il Genoa. Nella trasferta del Ferraris (calcio d’inizio sabato ore 18:30) il successo nerazzurro prevale a 1,50 su Planetwin365; i tre punti per la formazione di Gilardino, undicesima nell’ultimo campionato a pochi punti dal Napoli, valgono 6,50 la posta; alta anche la quota del pari, fissata a 4,15. Avanti l’Under a 1,80, rispetto a un esito con almeno tre reti fissato a 1,90; Più alto il Goal a 1,90, rispetto al No Goal a 1,80. Anche gli scommettitori convergono maggiormente su una vittoria dell’Inter, che rappresenta il 61% delle puntate, contro il 24% della «X» e il solo 16% per l’«1». Tenuto a riposo anche nell’ultima amichevole con il Chelsea, Lautaro Martinez riparte pronto a difendere il titolo di capocannoniere in carica: una marcatura per lui vale 2,10 la posta, mentre la doppietta si gioca a 6,37. Nei padroni di casa occhi puntati su Junior Messias: un gol dell’ex Milan si gioca a 5,25. Proprio il Milan scenderà di nuovo in campo a San Siro, dopo aver battuto il Monza nel Trofeo Berlusconi, per sfidare il Torino. I tre punti rossoneri per il match di sabato sera si giocano a 1,66 su Planetwin365, contro il «2» a 5,20, con il pareggio proposto a 3,75. Perfettamente in equilibrio Under e Over, entrambi visti a 1,85, così come anche Goal e No Goal, fissati a 1,85. Esordio ufficiale con gol per Alvaro Morata? Le quote dicono di sì: una marcatura alla prima in campionato vale 2,70 la posta; la doppietta, invece, si gioca a 10,49. Scalpita anche il nuovo acquisto granata Ché Adams: per lui il gol a San Siro si attesta a 4,50. Comincerà lunedì allo Stadium il campionato della nuova Juventus di Thiago Motta, impegnata contro il Como di Cesc Fabregas. Avanti la formazione bianconera nelle quote di Planetwin365: il successo del tecnico ex Bologna è proposto a 1,31, contro quello ospite a 10,20. Sfidante anche la quota del pari, fissata a 5. Tra i marcatori spicca Dusan Vlahovic: un suo gol vale la quota di 1,90, con la doppietta a 5,17.

ANTEPOST – Con l’Inter in pole per lo scudetto numero 21, in quota a 1,65, la domanda è una sola: chi sarà l’antagonista dei nerazzurri? Gli esperti di Planetwin365 vedono la Juventus a 4,50, di poco avanti rispetto al Napoli a 5,50. Per il Milan campione d’Italia, a tre anni dall’ultimo titolo, la quota sale a 7. Diversamente la pensano gli appassionati di tutta Italia che, dopo l’Inter, hanno scelto il Napoli come principale candidata allo scudetto: il 15% ha indicato i partenopei come vincitori del prossimo campionato dietro solo ai campioni in carica, preferiti dal 61% della platea. Più lontana la Juventus, che si ferma a 7,5%, mentre ai piedi del podio c’è la Roma, indicata dal 4,5%. Paulo Fonseca dovrà far ricredere gli scommettitori, visto che il suo Milan al momento è dato vincente solo dal 3,5%.

