Serie A – Inter sempre in fuga, la Juventus si avvicina, Napoli e Milan inseguono. Bianconeri campioni a 4,50 su Sisal.it

Roma, 20 agosto 2024 – La prima giornata di Serie A è andata in archivio e, in ottica scudetto, si sono registrate sia conferme che sorprese. Nonostante il pareggio contro il Genoa, l’Inter rimane la grande favorita per il titolo. I campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal, vedono la conferma del tricolore a 1,80: i nerazzurri centrerebbero un’impresa che, nel nostro campionato, non arriva da ben 5 stagioni. Alle spalle dell’Inter si fa largo la Juventus, devastante all’esordio contro il Como. I bianconeri vogliono porre fine a un digiuno che dura dal 2020 e Thiago Motta vuol dimostrare di valere i suoi predecessori. Vlahovic e compagni hanno accorciato leggermente il gap dagli eterni rivali e oggi il loro trionfo si gioca a 4,50. Il podio delle favorite è completato dal Napoli reduce da un esordio da incubo a Verona. Conte aspetta ancora i regali dal mercato ma non vuole certo mollare la presa anzi sogna di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi ex club. Il quarto scudetto degli azzurri è offerto a 6,00. Rimane stabile, in quarta posizione, il Milan, autore di un mezzo passo falso all’esordio, in casa, contro il Torino. I rossoneri dovranno fare a meno di Alvaro Morata fino a dopo la sosta ma Fonseca punta a un pronto riscatto già a Parma: il tricolore della seconda stella, per il Diavolo, è dato a 7,50. Tutte in doppia cifra le altre pretendenti al trono a cominciare dall’Atalanta, in quota a 20, per arrivare alla Roma, vincente a 25, mentre un trionfo di Baroni e la sua nuova Lazio pagherebbero 50 volte la posta.

