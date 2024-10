Serie A – Juventus, prova d’esame contro la Lazio di Baroni. Roma-Inter parla argentino: Dybala, gol a 3,50 su Sisal.it, sfida Lautaro

(Adnkronos) –

Roma, 18 ottobre 2024 – La Serie A riprende la sua corsa, dopo lo stop per la Nations League, con due big match che caratterizzano l’ottava giornata di campionato. Sabato sera, allo Stadium, la Juventus ospita la Lazio di Baroni, lanciatissima e pronta a fare il colpaccio. Secondo gli esperti Sisal i bianconeri, unici ancora imbattuti nel torneo, partono favoriti a 2,05 rispetto al 3,75 dei capitolini mentre si scende 3,25 per il pareggio. Se i ragazzi di Thiago Motta sono la miglior difesa del campionato, Zaccagni e compagni segnano tantissimo ma concedono anche molto agli avversari: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,40, appaia tutt’altro che remota. Così un risultato esatto di 2-1 si gioca a 9,25 per la Juventus mentre quello a favore della Lazio è dato a 13,50. Punteggio che non solo i biancocelesti hanno visto uscire in 4 delle 9 uscite stagionali ma che li riporta all’ultimo blitz allo Stadium datato 2017. Sia un Ribaltone, a 8,25, che un rigore, a 2,85, sono ampiamente nelle corde del match. Si preannuncia una sfida tra bomber: Dusan Vlahovic, in quota a 2,50, è il pericolo numero uno per la difesa comandata da Provedel con Kenan Yıldız, assist a 5,00, pronto ad assisterlo. Taty Castellanos, primo marcatore a 6,50, e Dia, a segno a 4,50, sono invece le armi offensive degli ospiti per uscire vittoriosi da Torino. Domenica sera, invece, Roma e Inter saranno le protagoniste all’Olimpico in un match che dovrà fornire molte risposte soprattutto in casa giallorossa. Dybala e compagni, infatti, non solo sono attardati ma devono abbattere un tabù nerazzurro: la Roma ha sconfitto l’Inter solo una volta, in campionato, negli ultimi sette anni, e non vince davanti ai propri tifosi dal 2016. Normale che per gli esperti Sisal, i campioni d’Italia siano favoritissimi a 1,80 contro il 4,00 dei ragazzi di Juric con il pareggio a 3,60. Il Goal, a 1,60, si fa preferire al No Goal, in quota a 2,20, e non sono esclusi né un goal dalla panchina, a 2,50, né un intervento del VAR, si gioca a 3,00. Roma e Inter non hanno mai fatto mancare l’intensità nelle loro sfide: un’espulsione, a 3,80, potrebbe indirizzare la gara. Si parlerà argentino sul prato dell’Olimpico con Paulo Dybala, a segno a 3,50, che sfiderà l’amico Lautaro Martinez, nel tabellino dei marcatori a 2,25. Al loro fianco agiranno Artem Dvobyk, gol del gigante ucraino a 2,75, e Marcus Thuram, nuovamente a segno contro la Roma a 2,50. Il Milan, a 1,33, appare nettamente favorito contro l’Udinese, blitz a 8,00, così come la capolista Napoli, tre punti a 1,65, non dovrebbe aver problemi nel lunch match con l’Empoli, vittorioso a 6,00.

