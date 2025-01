Serie A – La Lazio contro il Como per archiviare la sconfitta nel Derby Biancocelesti avanti, a 1,75 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 09 gennaio 2025 –La Lazio deve archiviare immediatamente il ko nel Derby e interrompere il periodo più complicato da inizio stagione, caratterizzato da una sola vittoria in 4 partite. Per riprendere la corsa, l’occasione arriva dal match casalingo contro il Como, anticipo della 20esima giornata di Serie A. Nella gara di andata, i biancocelesti si imposero nettamente con una vittoria per 5 a 1, anche stavolta, per gli esperti di Sisal, la squadra di Baroni parte favorita con il successo a 1,75. La squadra di Fabregas però, è ora in grande forma come dimostrano le due importanti vittorie nelle ultime tre giornate, la prima contro la Roma e la seconda contro il Lecce: nonostante questo il loro successo sale a 4,50 mentre il segno X è a 3,60. Tante le assenze in casa Lazio, specie in attacco dove mancheranno gli squalificati Zaccagni e Castellanos: il gol dei capitolini sembra comunque certo, a 1,16, ma anche quello del Como appare probabile visto che i biancocelesti ultimamente tendono a incassare diverse reti, è infatti a 1,52. La goleada dell’andata può far pensare a una sfida ancora una volta ricco di spettacolo, ma l’Under, a 1,72, prevale sull’Over, a 2,00. Scelte obbligate dunque per Baroni, che davanti punta su Dia, il marcatore più probabile del match, a 2,75. Pronti a entrare a gara in corso i rinforzi Pedro e Noslin, entrambi in rete a 4,00, con il gol di un subentrato dalla panchina che vale 2,50. Nel Como invece spicca Cutrone già a segno nell’ultima contro il Lecce: la sua seconda rete di fila è a 3,50. Occhio all’ex della Roma,

Belotti, in gol a 4,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)